Manolo González: "Sería muy bonito pegar una hostia en un campo como San Mamés"

El Espanyol visita este lunes al Athletic Club de Bilbao con el reto de sumar la quinta victoria consecutiva en LaLiga. En tal sentido, Manolo González indicó que "sería muy bonito pegar una hostia en un campo como San Mamés". "Sería maravilloso y nos permitiría encarar el derbi con energía y tranquilidad. Pero sabemos que es muy difícil. No hay que cometer errores y, aunque no los cometas, tienen jugadores que te pueden condicionar", apuntó.

Además, el técnico perico se deshizo en elogios hacia su rival: "Tienen uno de los mejores entrenadores de Primera, un público espectacular y una identidad de club bien formada. Muchos deberíamos mirar lo que hacen, apostar por los jugadores de aquí. Son un club a seguir. A nivel futbolístico tienen un potencial tremendo".

Por otra parte, Manolo desmintió ciertas informaciones sobre las jugadas de estrategia, que tantos puntos están dando al Espanyol. "Hay gente que saca informaciones de la estrategia del Espanyol y es mentira. Eso del DataLabs no sé lo que es. Trabajamos con Manuel Sánchez, que se encarga de editar los vídeos. Garrido y yo sacamos las jugadas que nos interesa ver del rival. Y a partir de ahí metemos unas jugadas u otras. Nos basamos en imágenes y análisis real del juego", señaló.

Preguntado por la posibilidad de convertirse en el Ferguson del Espanyol, Manolo confesó que "ya en el Espanyol me parece un milagro lo que llevo… Llevar más de un año tiene mérito". "No me lo planteo. Solo quiero que el día que me tenga que ir la gente me recuerde con cariño. No pienso en nada más. Claro que me gusta que me digan una cosa así. Más en un club donde los entrenadores son volátiles", agregó.

Asimismo, confirmó las ausencias para el partido contra el Athletic: "Las bajas son Puado, Terrats y Pickel. Irá convocado Ferran, del filial. Vamos justos en el centro del campo". Sin embargo, no puso fecha de regreso al capitán: "Si está el día del Barça, perfecto, sería una gran noticia. Pero lo que queremos es que se encuentre bien con sus compañeros, que entrene a un ritmo alto".

Manolo González, feliz tras la victoria del Espanyol en el Coliseum frente al Getafe / RCD ESPANYOL

El Espanyol visita al Athletic con varios jugadores apercibidos, con el partido del FC Barcelona a la vuelta de la esquina. Pero Manolo se centra tan solo en el siguiente partido: "No pensamos en el partido del Barça. En el partido del Barça piensa TV3, que siempre piensa en el Barça. Yo pienso en el del Athletic. Si tenemos la mala suerte de perder a alguien por una quinta amarilla, jugará otro".

Por último, se quedó con un momento del 2025. "Con la salvación. Cuando empezó el año sabíamos que iba a ser complejo. Luego la teníamos casi a punto y se nos complicó. Hubiese sido el peor momento descender. Ganar en casa al Madrid fue maravilloso también. Y, sobre todo, lo mejor del año es la comunión del equipo con la grada, el récord de abonados y ver cómo la gente del Espanyol se ha enganchado con el equipo", finalizó.