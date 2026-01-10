Manolo González: "Será un mediocentro que marcará una época en la liga española"

La dirección deportiva del RCD Espanyol ya ha activado la 'operación mercado de fichajes'. Al menos de forma oficial, pues en el club ya lleva trabajando desde hace semanas en ese aspecto. Así lo afirmó Manolo González, que ya ha olvidado por completo el derbi y que se centra en sumar tres puntos clave frente al Levante.

El técnico blanquiazul, en la rueda de prensa previa al partido, se pronunció sobre las alternativas en el once tras la baja de Pol Lozano por sanción, aunque no dio pistas de cara a la alineación titular de mañana: "Hemos probado varias cosas durante la semana y a partir de aquí, en Valencia, sacaremos el equipo que consideremos más evidente. No quiero dar muchas pistas, pero el once tendrá ritmo, será vertical y con estas armas intentaremos ganar. Somos conscientes de que allí al Barça y al Real Madrid, les ha costado mucho ganar".

Una de las opciones es la entrada de Javi Puado, que tuvo ante el Barça sus primeros minutos tras lesionarse de la rodilla: "Para ser titular están todos. Pero hay que ganárselo, no solo Javi, sino todos. Ahora mismo hay una competencia grande, que es lo que veníamos reclamando. Fran Garagarza hizo un gran trabajo en verano para reforzar el equipo, que hubiese dos jugadores por posición y la plantilla fuera competitiva. Todos tienen que pelear por jugar y es lo que les toca. Lo más importante es que Javi Puado físicamente se encuentra mejor y a partir de aquí la evolución de todos marcará cuando podrá estar de inicio".

"Urko marcará una época"

Otro de los nombres propios fue el de Urko González, que ha vuelto a alcanzar su mejor nivel, ese que demostró el año pasado y que provocó su fichaje por el Espanyol en verano. Manolo González no dudó en elogiarle: "Estoy muy contento, tanto cuando vino el año pasado como ahora. Lo primordial -y muchas veces nunca nos basamos en eso- es que a nivel humano es un chico excepcional. Las condiciones futbolísticas las tiene. Urko va a ser un mediocentro que a nivel de LaLiga española, va a marcar una época seguro y será importante en Primera División. Esperemos que pueda estar con nosotros muchos años".

Urko González, en el duelo contra el Barça / RCD Espanyol

Pase lo que pase ante el Levante, en el Ciutat de València se cerrará una primera vuelta histórica para el Espanyol, que quiere culminarla con otros tres puntos para alcanzar los 36. "Todo lo que sea ganar es bueno y más fuera de casa. Históricamente el Espanyol, por desgracia, no ha sido de los mejores visitantes de la competición. Si lo podemos conseguir, ganar fuera siempre es importante, moralmente te ayuda mucho y siempre decimos que los equipos se hacen fuertes en casa. Todo lo que puedas sacar fuera todavía más", dijo Manolo González al respecto.

Preguntado por el mercado de fichajes, en el que se han producido ya dos bajas (Koleosho y Javi Hernández), el técnico blanquiazul aseguró que el trabajo es continuo, pero también dejó caer que la plantilla es suficientemente amplia para afrontar la segunda vuelta sin ningún refuerzo: "El club está trabajando en este aspecto. Ya llevan tiempo trabajando el mercado y es complicado porque el equipo está funcionando. No es tan fácil tocar cosas y después hay que traer un jugador que te ayude, no traer por traer. He insistido que el vestuario es importante".

"Fran Garagarza y Alan Pace están trabajando. Si hay opciones buenas bien; si no, tenemos las posiciones dobladas para afrontar la segunda vuelta. No es un tema que me preocupe, no es lo más urgente y han salido muchos nombres que todos son mentira", concluyó Manolo González.