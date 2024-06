Manolo González no será el entrenador del Espanyol en Primera

Pese a lograr el ansiado ascenso a Primera División, todo apunta a que Manolo González no será el entrenador del Espanyol en la máxima categoría del fútbol español. Al menos así lo asegura 'Radio Estadio', que apunta que el técnico gallego regresará al filial blanquiazul la próxima temporada, tal y como estaba previsto hubiera o no ascenso.

De esta forma, uno de los nombres propios de subir a Primera División parece que se caerá pronto del proyecto. Sin embargo, Manolo González ha demostrado, por encima de todo, ser un hombre de club. Tras el ascenso a Primera después de remontarle la eliminatoria al Oviedo, el técnico apareció en rueda de prensa agradecido por el trabajo de todos y dejando muy claro que está muy a gusto en el Espanyol. Sea en el primer equipo o en el filial.

Sobre su continuidad, Manolo manifestó que "me gustaría seguir". No obstante, señaló que "no depende exclusivamente de mí, pero claro que quiero seguir y empezar una temporada de cero, aunque pase lo que pase voy a seguir queriendo al club".

Veremos cómo avanzan los días y qué idea tiene el Espanyol para el banquillo del RCDE Stadium. Manolo González, seguro, será un hombre a tener en cuenta por la dirección deportiva después de lograr el objetivo, pero también habrá candidatos para poder ocupar el banquillo en Primera División.

Sea como fuere, la gran noticia para el Espanyol es ese ascenso logrado en el último partido de la temporada. En el vestuario y en el club no se quería llegar a este fatídico playoff, pero finalmente haberlo alcanzado ha merecido la pena.