Manolo González: "El segundo gol es muy evitable"

El Espanyol no pudo apelar a la épica en el Santiago Bernabéu y perdió su condición de invicto en LaLiga. Frente al Real Madrid, los blanquiazules no le perdieron la cara al encuentro a pesar de sufrir dos zapatazos que terminaron siendo definitivos. Caer frente al líder entra dentro de lo lógico, por lo que Manolo González quiso destacar la buena imagen del equipo.

El preparado gallego aseguró tras el encuentro que "lo normal" en el Bernabéu "es acabar 4 o 5-0", pero que "el equipo no se ha dejado y ha seguido atacando". En rueda de prensa, Manolo también destacó que "en la segunda parte ha faltado colocación". "Si no estamos colocados, no entra la pelota. Estoy orgulloso del equipo que ha hecho una primera parte muy buena. Para ganar en este campo debes hacer un partido perfecto", dijo.

"Sería muy bonito venir aquí a pecho descubierto, pero se trata de ser entrenador y no un indio. Los goles del Madrid en esta fase de liga han sido a balón parado y transiciones. Queríamos evitarlo y lo hemos conseguido”, añadió.

Para Manolo, en el primer gol de los blancos hay poco que hacer, pero el segundo es "muy evitable". “El equipo ha dado la cara en todo momento. El primer gol de Militao nos ha hecho daño y el segundo es muy evitable. En la segunda parte nos ha faltado ubicarnos bien, tener empuje y fuerza para hacer más daño al Madrid”, expresó.

Más corazón que cabeza

Preguntado precisamente por ese gol de Mbappé, el técnico admitió que "hizo daño". "También por cómo ha sido. A partir de aquí hay que mantenerse en el partido. En la segunda parte nos ha faltado estar donde tocaba, ya que hemos atacado más con corazón que con cabeza”, detalló el de Folgoso do Caurel.

Manolo González, que esperaba "a Brahim o Güler como titulares" y no a Gonzalo, valoró que "el equipo se ha mantenido firme". "Nos han faltado situaciones en el último tramo del campo", añadió el entrenador perico, que admitió haber "atacado mal". "Nos ha faltado empuje, pero el equipo no ha bajado los brazos. Hemos tenido poco acierto, pero el equipo no estaba muerto en ningún momento", concluyó.