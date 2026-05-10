Decisión tomada del Espanyol con Manolo González

El Espanyol atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada. La derrota en el Sánchez Pizjuán dejó al conjunto blanquiazul muy tocado anímicamente y con la permanencia seriamente comprometida después de una segunda vuelta para olvidar.

El equipo encadena ya 18 jornadas sin conocer la victoria y ha visto cómo el colchón que tenía sobre el descenso ha desaparecido casi por completo. A falta de tres jornadas para el final de LaLiga, el Espanyol está a solo dos puntos de la zona roja y el miedo empieza a instalarse en el entorno perico.

Manolo González, en el duelo contra el Sevilla / Agencias

La imagen ofrecida en Sevilla volvió a dejar muchas dudas. El equipo compitió por momentos, pero volvió a mostrarse frágil en las áreas y sin capacidad para sostener resultados. La dinámica negativa ha colocado a Manolo González en el centro de las críticas y durante las últimas horas se dispararon los rumores sobre un posible relevo inmediato en el banquillo.

Sin embargo, según pudo saber SPORT, Manolo González seguirá al frente del Espanyol hasta final de temporada. Pese a la enorme preocupación existente por la situación deportiva y a que en las últimas horas se valoró seriamente un relevo en el banquillo, el club entiende que no es momento de agitar todavía más el escenario a falta de solo tres jornadas para el final del campeonato. En la entidad entienden que una destitución ahora podría generar todavía más inestabilidad en un vestuario ya muy golpeado y apuestan por mantener la calma en plena lucha por la salvación.

Manolo González dando instrucciones en la banda / Europa Press

Además, el técnico mantiene el respaldo de una parte importante del vestuario y la propiedad cree que todavía hay margen para reaccionar en este tramo decisivo. La prioridad absoluta en el club es cerrar filas y centrarse exclusivamente en sacar adelante los encuentros que restan.

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El Espanyol se jugará la permanencia en un calendario de máxima exigencia. Los blanquiazules deberán enfrentarse al Athletic Club, Osasuna y Real Sociedad en tres jornadas que marcarán el futuro inmediato de la entidad.