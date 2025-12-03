Manolo González: "Saldremos a ganar, igual que si jugásemos en la Meiland"

El RCD Espanyol centra el foco en la Copa del Rey. El cuadro blanquiazul se enfrenta mañana al Atlético Baleares en la segunda ronda de una competición "igual de importante" que LaLiga, en palabras de Manolo González, que afronta con "ilusión" un torneo del KO en el que el cuadro blanquiazul saldrá "a darlo todo".

"El equipo tiene una mentalidad de ganar o intentar ganar siempre. La Copa, al igual que LaLiga u otra competición, es importante. Si jugásemos la Superbowl o la Meiland te diría lo mismo que te estoy diciendo ahora. Después nos puede salir mejor o peor, pero el equipo va a salir a darlo todo para pasar la eliminatoria", comentó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Nos hicieron una sola ocasión"

También fue preguntado por las polémicas palabras de Claudio Giráldez, entrenador del Celta, una vez concluido el partido de Balaídos con victoria perica. Eso sí, el técnico celeste rectificó esta mañana, aunque Manolo mantiene sus palabras: "Sigo pensando lo mismo que le dije a Giráldez antes del partido. El Celta es un gran equipo y club que cada vez está haciendo las cosas mejor. Tienen un gran entrenador y una gran plantilla".

"No cambiaré mi manera de pensar por declaraciones que ha hecho el entrenador rival. Lo respeto y su equipo juega muy bien al fútbol. Nosotros hicimos el partido que tocaba, estoy muy contento con el partido que hicimos allí, con una sensación grande de solidez y con el rival haciéndonos una sola ocasión en todo el partido", añadió al respecto.

Copa África y Javi Puado

Sobre las bajas que podría tener el Espanyol de cara a la Copa África (confirmada la de Pickel y pendiente la de Omar El Hilali), Manolo aseguró que "todas las bajas" le "afectan": "La de Pickel y Omar, en caso de que vaya, son dos bajas importantes. Todos los jugadores de la plantilla son importantes y tendrán su momento. Cualquier baja que tengamos va a ser un hándicap importante cada semana”.

Finalmente, aportó el técnico información sobre el estado del hombre más determinante de la plantilla blanquiazul, Javi Puado, cerca de regresar de su lesión: "Esperamos que sí, que esté cerca de volver, el día exacto no lo sé. Lo marcará él. Todos sabéis quién es Javi Puado para mí y la importancia que tiene en el equipo. Lo que quiero es que vuelva bien y eso es lo que hemos hablado. No será una semana antes si no está seguro, lo marcará él junto con los servicios médicos. Esperamos que sea lo más pronto posible".