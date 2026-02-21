Manolo González: "Ya sabíamos que LaLiga no iba a ser un campo de rosas en primavera para el Espanyol"

Manolo González sigue sin dar con la tecla, sigue sin encontrar esa fórmula que sí aplicó en la primera vuelta y que le ha permitido disfrutar de un colchón de puntos que se va evaporando poco a poco. El Espanyol, que podría perder la sexta plaza europea este mismo domingo por primera vez en mucho tiempo, tampoco pudo lograr la primera victoria del año en el Metropolitano, donde los errores defensivos penalizaron y mucho al equipo.

Así lo vio Manolo, que habló en rueda de prensa de "fallos puntuales" que no puedes cometer "en un estadio como este". "Pienso que el equipo ha competido bien. Sobre todo en la primera parte. Nos han generado el gol en una jugada en el que el delantero estaba marcado dentro del área y te acaba ganando. Poco podemos hacer por desgracia. Y en la segunda no nos hemos dejado ir, pero es difícil contra un rival como este", analizó el técnico.

El entrenador blanquiazul lleva tiempo avisando de que ganar en Primera División es muy complicado, aunque la racha actual empieza a ser preocupante. Preguntado por qué debe pasar para cambiar la dinámica, Manolo lo tuvo claro: "Hay que tener mentalidad. Sabíamos que LaLiga no iba a ser un campo de rosas en primavera. Iba a ser complicada y dura, y en eso estamos. Todo se soluciona teniendo personalidad y siendo valientes, aparte del tema futbolístico".

Flojos en las marcas: "El equipo no ha jugado mal, ha sido capaz de marcar dos goles. El 4-1 estaba un solo jugador de ellos dentro del área. El tercero, de córner, pueden peinarte pero debes seguir la marca atrás. Son goles que regalamos. Con mérito del rival, pero no muy trabajados. El plan en la primera ha salido bien, nos hemos avanzado y no nos han generado. Lo hemos resuelto bien , pero luego momentos puntuales nos penalizan mucho. No nos han llegado 50 veces, pero si cada vez que te llegan es gol... Tienes un problema".

¿Cómo revertir la situación? "Con trabajo, cambiar la dinámica lo antes posible, en el campo del Elche. Hoy era complicado aquí, pero hemos ido con la idea de ganar el partido. Hay que ir a campo del Elche y dejar de cometer fallos puntuales que nos penalizan mucho. Si dos goles en el campo del Atlético de Madrid no te sirven para puntuar... Es muy complicado".

El calendario: "Cuando antes lleguemos a 42, mejor. Lo he dicho toda la temporada. A partir de ahí mirar a otro objetivo. Pero hay que lograr la permanencia virtual, también para sacar un peso y que el equipo juegue tranquilo. Debemos girar esto desde dentro. Los rivales no te llegan 50 veces, pero cada vez que te llegan es situación de gol".

Nuevos goleadores: "Eso es importante, ha marcado Jofre, Dolan ha hecho un buen partido, Edu ha marcado... Pero el punto que penaliza al equipo es que no deja la portería a cero. Has marcado en muchos partidos, pero es un tema de defender. Hay que defender bien todo el partido, como hicimos en la primera vuelta".

Cómo se revierte: "Ser sólidos todo el partido. Son situaciones defendibles, todas, y evitables. Es un campo donde no te van a perdonar, aquí no puedes cometer errores. Sorloth no te va a perdonar. Está marcado y te consigue rematar. Vuelvo a repetir, no debemos cometer errores de bulto que nos penalicen. El estado anímico se cambia ganando".

Situación personal: "Yo estoy fuerte, he tenido que hacer un máster en ese aspecto. Sacamos adelante el equipo el año pasado en una situación mucho más complicada y los jugadores están en el camino. No se dejan ir, como hoy o contra el Celta. Es un equipo vivo y los jugadores lo tirarán para delante seguro".

Falta de porterías a cero: "Al final es la clave, cuando mantienes la portería a cero estás muy cerca de ganar. Es lo que nos hizo fuertes en muchos partidos de la primera vuelta. Como encajes dos o tres es complicado generar tantas ocasiones. No somos el Atlético o el Barça para generar 70 ocasiones".

