Manolo González respira aliviado tras el parón

El Espanyol puede respirar aliviado una vez finalizado el parón de selecciones. Marash Kumbulla, Omar El Hilali y Alex Král, tres piezas imprescindibles en el once de Manolo González, regresan de los compromisos internacionales sin contratiempos en forma de problemas físicos y con poca o nula carga de minutos.

Manolo González no deberá realizar muchas variaciones en el once frente al Atlético de Madrid. El cuadro blanquiazul recibe este sábado en el RCDE Stadium a los de Simeone en un partido trascendental para no volver a caer en puestos de descenso. Para tratar de sumar tres puntos claves, el técnico perico podrá alinear sin problemas a sus tres futbolistas internacionales.

Kumbulla, el primero en regresar

El primero en regresar a los entrenamientos con el grupo fue Marash Kumbulla. El central se puso este miércoles a las órdenes de Manolo González en la Ciutat Esportiva Dani Jarque después de dar el susto en los primeros días de concentración con su selección. Tras supuestamente notar unas molestias, no participó en el primer compromiso de Albania frente a Inglaterra (derrota por 2-0). Ya totalmente recuperado, sí tuvo minutos (23') en la victoria frente Andorra (3-0) el pasado lunes.

Omar El Hilali, otro de los pilares defensivos del cuadro perico, se estrenó en una convocatoria con la absoluta de Marruecos. Sin embargo, su debut deberá esperar a causa de la fuerte competencia en la zaga marroquí. Fue el descarte del seleccionador Walid Regragui en el primer partido frente a Níger (victoria por 1-2) y, pese a sentarse en el banquillo, no tuvo minutos frente a Tanzania (victoria por 2-0).

Dos ratos para Král

Finalmente, el futbolista que disfrutó de más minutos con su selección en este parón internacional fue Alex Král. El centrocampista checo disputó 55 minutos repartidos en los dos compromisos de la República Checa. Entro en el 62' frente a Islas Feroe (victoria por 2-1) y en el 63' contra Gibraltar (victoria por 0-4).

Con Kumbulla entrenando con total normalidad, se espera que tanto Alex Král como Omar El Hilali se reincorporen a los entrenamientos este jueves y lleguen en plenas condiciones al partido del sábado frente al Atlético de Madrid, donde los tres deberían ser titulares pese a que llegarán con pocas sesiones con el grupo.