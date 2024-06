Manolo González: ""No tenemos que remontar, tenemos que ganar"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, recordó este viernes, de cara a la vuelta de la final de la promoción de este domingo contra el Oviedo, que "ganando" el equipo estará "en Primera" e insistió en que el vestuario está "capacitado para hacerlo".

El preparador, en rueda de prensa tras la sesión en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, consideró que el "tema emocional" está más que asumido en un duelo de esta repercusión: "Los futbolistas correrán y apretarán, no hace falta decir nada. Tenemos que atacar con orden e ir a por el partido".

Manolo González subrayó la importancia de "atacar con cabeza" pese a tener que "ir a por el partido" tras el 1-0 de la ida en El Tartiere. "No tenemos que remontar, tenemos que ganar", apuntó.

En caso de victoria del Espanyol, incluso después de la prórroga, los catalanes subirían al haber quedado por encima en la fase regular.

El responsable del banquillo blanquiazul mostró respeto por el rival, pero se mostró seguro del ascenso: "El Espanyol va a subir a Primera División, estoy convencido. Veo al equipo muy bien, los futbolistas se lo dejarán todo. Si no ganamos, no merecemos estar en Primera y punto".

El catalán destacó el rendimiento defensivo del bloque y vaticinó que, si los jugadores dan "un pelín más de nivel", serán capaces de generar "muchas ocasiones de gol", algo necesario para ascender. González indicó que la plantilla necesita "arriesgar" y confió en que se vea "su mejor versión".

Por otra parte, el entrenador espera a un Oviedo "listo" y que manejará "los tiempos de partido". Sea como sea, el técnico tiene preparados todos los posibles escenarios en función del planteamiento del cuadro asturiano. "Pueden salir fuertes de inicio, pero lo ganaremos con fútbol", adelantó.

Finalmente, Manolo González, que mandó un mensaje de apoyo a la familia del fallecido Diego Orejuela, mítico futbolista del Espanyol en la década de los 80, no valoró su futuro después del domingo: "No me atrevo a decir qué pasará. Que sea bueno para el club. Siempre he puesto a las instituciones por encima".