Manolo González: "Los que más se quejan son los que menos deben hacerlo"

El Espanyol sumó los tres puntos después de vencer al Mallorca en un partido con mucha polémica, con un penalti para cada equipo y la tarjeta roja a Pere Milla. En ese sentido, Manolo González se mostró satisfecho con su equipo por el trabajo realizado sobre el terreno de juego: "Muy orgulloso del equipo. Hemos jugado muy bien en la primera parte, pero hemos complicado el partido nosotros en pocos minutos con la falta de Omar y la expulsión de Pere".

Preguntado por la polémica, el técnico perico apuntó que "tengo muy claro lo que ha pasado". "En once contra once hemos sido mejores, y el partido se complica mucho luego. El penalti en contra tampoco es muy escandaloso; precisamente el Espanyol no ha sido beneficiado por el árbitro", aseguró.

El Espanyol ocupa la tercera posición, puestos de Champions, aunque Manolo González prefiere centrarse en el trabajo: "Entiendo la ilusión, pero queda mucha liga y los detalles te hacen perder un partido controlado. Queda mucho trabajo y, si conseguimos los 42 puntos para la permanencia, después a soñar y disfrutar".

Asimismo, Manolo aceptó el error de Pere Milla en la expulsión y apostó por "dejar tranquilos a los árbitros". "Al final la crispación no les ayuda. En la acción se ha equivocado Pere, no hay más. A los árbitros hay que empezar a dejarlos tranquilos, intentar estar al margen. Los que más se quejan son los que menos deberían hacerlo".

La próxima parada del Espanyol es la visita del Real Madrid, con el liderato en juego: "Es muy bonito, pero tenemos claro donde vamos. Hay que ir a un partido donde vamos a sufrir, pero hay que tener personalidad. No debemos tener miedo y tendremos que sufrir".

Por último, agradeció el incondicional apoyo de la afición perica. "Feliz y orgulloso de que la gente esté con el equipo porque es difiícl con este horario que venga tanta gente. Nosotros lo daremos todo por el Espanyol durante toda la temporada, apostilló.