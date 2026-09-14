Manolo González: “Con este potencial de Roberto Fernández, el año que viene estará en el Manchester City”

Roberto Fernández es el gran nombre del RCD Espanyol 2026/27. El delantero cordobés ha conseguido este inicio de temporada cinco goles en cinco partidos, consolidándose como el principal referente de ataque del equipo de Manolo González, y situándose entre los máximos goleadores de LaLiga EA Sports.

En la previa al partido de este martes del club perico en Butarque ante el Rayo Vallecano (19:00h CET), el técnico blanquiazul ha lanzado un aviso con él si sigue a este nivel.

"Si Roberto consigue esta media de goles y es el potencial real que tiene, el año que viene estará en el Manchester City. Debemos ir con cuidado", decía Manolo en la rueda de prensa de este lunes en el RCDE Stadium.

"Poco a poco. Quizá está dos partidos sin marcar y diremos que está muy mal. Está haciendo lo que hace siempre, con la gran suerte de que ahora están cayendo para ponerlas dentro. Lo que está haciendo es muy, muy complicado y más en clubes que no son Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid", añadía.

Más tarde, el entrenador afirmó que si llegan ofertas por Roberto en el mercado de invierno "y a cinco más quiere decir que las cosas las hemos hecho bien. Si a final de temporada nos quieren fichar a 10 jugadores, quiere decir que las cosas se han hecho muy, muy bien. Lo que me preocupa es que siga jugando a su nivel".

En cuanto al partido ante el Rayo, el entrenador dijo que el objetivo es ganar e ir paso a paso: "No miramos más allá. Lo que importa es el futuro inmediato. Es muy difícil ganar tres partidos seguidos en Primera División. Es nuestro objetivo y es muy difícil, pero es la ambición que tenemos".

Además, Manolo ha afirmado que no cree en las rotaciones. "Creo en el tipo de partido, cada rival tiene virtudes y defectos. Jugamos tres encuentros en una semana, es un tema de estado físico. Es una barbaridad jugar tres en seis días. El equipo debe competir mañana y viernes al máximo nivel", decía.

"Tenemos dos preparadores físicos y un servicio médico muy bueno, hecho que ayuda a la recuperación. Los jugadores también son profesionales. Los jugadores recuperarán bien, pero son partidos seguidos y de mucha carga muy pronto”, agregó al respecto.

En la enfermería, el técnico confirmó la baja de Jofre "por unas molestias en el pubis. El resto estará igual".

Uno de los hándicaps del rival este martes es el estadio. El Rayo, por sus deficiencias en Vallecas, no puede jugar en su estadio y el partido será en Leganés. "A las 21:00 horas (después del partido) diré si nos ha beneficiado o no. Están acostumbrados a jugar ahí. Es un partido complicadísimo jueguen donde jueguen", decía Manolo al respecto.

“Es un equipo muy a tener en cuenta. No han notado mucho el cambio de entrenador. Sus puntos son engañosos porque han jugado en el campo del Madrid y el Barça. El público siempre les anima y eso siempre ayuda. Es un equipo complicado”, añadió sobre el rival, después de afirmar que su equipo no puede conceder "contraataques" y que tiene que "jugar con cabeza".

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Finalmente, manolo ha valorado el margen de crecimiento del Espanyol: "Nos queda por mejorar todo. Si queremos ser un equipo competitivo que pueda estar a buen nivel y aspirar a cosas mejoras, nos falta todo. Defender el área, duelos, transiciones, balón parado, tener más el balón, atacar a la espalda... Queda mucho camino".