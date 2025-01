Manolo González sobre posibles refuerzos: “No hay dinero para firmar más"

El Espanyol no espera grandes movimientos en lo que resta de mercado invernal. El técnico del club blanquiazul, Manolo González, fue tajante al respecto en la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Sabadell en la Copa Catalunya (0-1).

“En principio no porque no hay dinero para firmar más", afirmó el preparador al ser cuestionado sobre posibles llegadas. "Lo expliqué el otro día, hay informaciones que no son culpa de los medios, pero a los medios se les dice que hay dinero para firmar jugadores a día de hoy, pero no hay", reiteró, aunque reconoció que se está "intentando buscar alguna opción pero es complicado sin dinero". "No hay que traer por traer, si traemos ha de ser algo que nos ayude si no, mejor no hacer nada”, afirmó.

El duelo en la Nova Creu Alta se resolvió con un solitario gol de Leo Salazar en un equipo copado por jugadores del filial, a excepción de Edu Expósito. "Él quería jugar", afirmó Manolo González. "Es un día para tenerlos, aunque sabíamos que en el minuto 60 tenía que estar fuera porque si queremos que contra el Real Madrid juegue hoy, no le podíamos meter 90 minutos”, explicó.

Satisfecho con los canteranos

Manolo González justificó el hecho de haber jugado con canteranos, afirmando que hubiera "sido imposible" entrenar con los jugadores del primer equipo y apuntando que hubiera sido un "problema" si alguno se hubiera hecho daño. "El partido nos lo hemos tomado en serio porque los jugadores del filial juegan su liga (la del Sabadell) y porque a nosotros nos sirve para estar más cerca de los jóvenes”, zanjó.

Respecto al rendimiento de los jugadores que disputaron el partido, el entrenador blanquiazul se mostró "satisfecho". "Estoy muy contento porque han competido al máximo nivel. Es un partido que no es fácil de jugar y lo han hecho espectacular. Ha sido bonito y especial volver a estar con ellos", comentó. "No es lo mismo verlos desde fuera que compitiendo con ellos. Han hecho un partido muy serio en un estadio con mucha gente, contra un rival que en liga les ha ganado los dos partidos", analizó, contento porque "han hecho un partido muy completo.