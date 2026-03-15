Manolo González, sobre la polémica del Mallorca - Espanyol: "Las imágenes las ha visto todo el mundo. No quiero que me expliquen historias"

El Espanyol cayó en su visita a Son Moix en un partido marcado por la polémica. El conjunto blanquiazul acabó con un jugador menos por la expulsión de Pickel y también protestó una evidente falta de Samú Costa a Urko González justo antes del tanto del empate de Pablo Torre. No pudo resistir en los minutos finales, y el Mallorca completó la remontada.

Tras el partido, Manolo González se pronunció acerca de toda la polémica vivida en el encuentro. "No he querido hablar con él porque no tengo nada que hablar. Son imágenes y las ha visto todo el mundo. Los del Mallorca dirán que es gol y el resto de España que no. Pero hay más, la roja que les perdonan por la falta a Jofre… No tengo ganas de hablar y no quiero que me expliquen historias. Son muchos días. El del Girona, Valencia y hoy por segundo año consecutivo aquí. Empiezo a estar un poco cansado", apuntó.

El técnico gallego también valoró el nivel del arbitraje: "Igual que yo como entrenador cuando la cago intento mejorar, todos debemos hacerlo. No quiero entrar porque podemos salir más perjudicados". Además, afirmó que espera que el club mueva ficha: "Espero. Es un partido que teníamos controlado. Como estaba el partido, les hubiéramos pillado en una contra. Con esa acción cambia el partido y si decimos algo mi imagen y la del Espanyol queda mal y nos pueden perjudicar. No se puede decir nada".

Preguntado por cómo está el vestuario tras esta dolorosa derrota, Manolo González indicó que "jodidos porque futbolísticamente hemos estado bien". "No me gusta buscar temas de estos para condicionar una derrota, pero te condicionan un partido que tenías controlado. Todo te va minando, pero contra el Getafe volveremos a competir", agregó.

Y, por último, confesó que no entendió porque se tardó tanto tiempo en revisar la acción: "No lo sé. No estoy en su cabeza. No tengo ánimo ni estoy en el mejor momento para entrar a hablar con él para hablar de una decisión que ya no tiene remedio. Nada de lo que me diga me hará ver diferente la acción. Con 30 segundos creo que hay tiempo para decidir".

"Si tarda tanto en revisar una jugada algo no está funcionando bien"

También valoró el partido Marko Dmitrovic en los micrófonos de Movistar: "La roja influyó mucho. Después, la mala suerte en el rebote y ellos ya tenían un jugador más. Había mucho tiempo por delante y la necesidad de sumar de tres sí o sí. Se ha escapado un punto por detalles".

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"Ellos se equivocan, ha tenido tiempo de ver la acción del gol y de la roja. Lo ha decidido así. Nosotros tenemos que mirar en nuestro jardín que hay muchas cosas para cambiar y mejorar. Quedan varios partidos más y hay que sacar esto adelante. Si lo ves tienes que verlo claro, si lo tienes que parar 3-4 minutos para ver una acción para mí no creo que esté funcionando bien", añadió sobre la polémica acción en el tanto de Pablo Torre.