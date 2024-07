Manolo González pide fichajes: "Algunas opciones han caído por tema económico"

El empate entre Espanyol y Girona dejó muy satisfechos a los blanquiazules, en su estreno esta pretemporada. A pesar de tener menos rodaje que su rival, el equipo de Manolo González dejó sensaciones muy positivas, algo que el técnico quiso resaltar tras el encuentro.

"Las sensaciones son más positivas. No pensaba que llegaríamos tan bien después de la caña que hemos metido en estas dos semanas que llevamos", explicó sorprendido el entrenador ante los medios. "El equipo ha aguantado bien. Mejor en la primera parte, tirando las presiones más rápido. En la segunda nos ha costado un poco más, pero bien porque hemos tenido situaciones de gol".

Manolo González también quiso destacar la actuación de sus dos fichajes, Álvaro Tejero y Carlos Romero: "La lástima ha sido que Romero no ha jugado en su posición, porque no queríamos que ningún jugador hiciera más de 45 minutos, pero también se le puede probar aquí, por si un día no hay opciones, poder utilizarlo. Los dos han estado muy bien, nos darán un plus este año".

Sistema de tres centrales y fichajes

Sobre el utilizar un sistema con tres zagueros, el técnico advirtió que puede ser habitual durante la temporada: "Vamos a utilizar más de un esquema y nos gusta jugar con tres centrales porque nos permite apretar alto y tener gente por delante de balón para robar. Tenemos que mejorar lo del año pasado, transitar hacia delante. Es el único punto un poco negativo que hemos tenido, aunque hoy hay que achacarlo al cansancio, pero falta finura al final".

"Los canteranos son un valor del club. Si no llegan más jugadores, tiraremos de ellos y pueden ser jugadores del primer equipo", explicó Manolo González sobre los jóvenes, aunque espera más refuerzos en el mercado. "Ha habido opciones que se han caído por tema económico. Necesitamos que la plantilla sea amplía y tener soluciones para las segundas partes".