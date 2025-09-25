Manolo González: "Todos los partidos son trampa, no solo el del Girona"

El Espanyol viaja este viernes a Montilivi con el objetivo de sumar su primera victoria a domicilio y mantener el impulso generado tras las primeras seis jornadas. Sin apenas tiempo para recuperarse tras el empate del martes ante el Valencia, Manolo González afronta con optimismo un partido "trampa" para el que cuenta con toda la plantilla a su disposición, incluido un Pere Milla que regresa tras su sanción de dos partidos.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico perico aseguró tener bastante claro el once que presentará ante el Girona, aunque aún debe decidir algún que otro detalle: "La plantilla está bien. Entreno hoy y mañana decidiremos. Tenemos varias opciones para el once y trataremos de sacar a los jugadores que estén en mejor situación. Valoraremos los datos del entrenamiento y de cargas, nos servirá para sacar el once más competitivo para ganar en Girona".

Montilivi 2024, punto de inflexión

No quiso saber nada Manolo sobre el abultado resultado (4-1) que encajó el Espanyol el año pasado en Montilivi: "¿Revancha? Tengo ganas de ganar mañana, por nuestra gente, por la importancia del partido. Queremos ganar por ellos y por nosotros, no por el año pasado. Mirar atrás no te ayuda en nada. Yo me centro en cómo estamos ahora. Hemos mejorado cosas a partir de ese día, el equipo tiene más confianza, pero todo son dinámicas. Hay que seguir en esta línea y llevar el ritmo que llevamos contra el Valencia".

El técnico blanquiazul, que no considera que el de mañana sea "un partido trampa", no quiere etiquetar al Espanyol como "equipo aspirina". "No será un partido de esas características. Todos los partidos son trampa. Pongo el ejemplo del otro día, tirando a puerta 21 veces empatamos en el minuto 95. Nos llegaron muy poco y aun así encajamos dos goles. El día del Mallorca, partido controlado que se complicó por la expulsión", valoró el gallego.

"Muchas más ganas de ganar que el Girona"

Preguntado por el rival, Manolo González cree que su equipo no debe centrarse en el estado de forma del Girona: "Hay que hacer nuestro partido, enfocarnos en aquellas cosas con las que podemos hacer daño al rival. No hay que mirar la clasificación, porque es la jornada 7 y queda mucha Liga". "El Girona tendrá muchas ganas de ganar, pero nosotros tendremos más que ellos", añadió Manolo, que no cree que el nerviosismo afecte al equipo de Míchel: "Cuando desactivas al rival, tienes más opciones de ganar. Da igual que vaya decimoctavo o segundo. Si controlas el partido, lo tienes en tu mano".

Sobre el centro del campo que presentará en Montilivi, el preparador perico destacó la gran variedad de opciones con varios mediocentros compitiendo por la titularidad: "Lo bueno es tener opciones y las tenemos. A partir de ahí, hay que decidir con cabeza. No solo pensar en los primeros 45 minutos, sino sacar un equipo que te permita también tener gente que pueda ayudarte a ganar el partido en la segunda mitad, como pasó ante el Atlético, el Valencia o el Mallorca".

Finalmente, también se pronunció sobre el regreso de Pere Milla, que vuelve tras cumplir sanción y que tiene opciones de ser titular: "Depende de cómo lleguen los jugadores. Más o menos tenemos bastante claro quién jugará mañana, pero queremos asegurarnos con el entrenamiento de hoy. Queremos estar seguros de que los jugadores que salgan mañana no tengan riesgo de caer lesionados muchas jornadas. Equipo competitivo, pero con cabeza".