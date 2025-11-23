Manolo González, sobre los partidos en lunes: "Me da envidia la Premier, si queremos espectáculo, esto no tiene ni pies ni cabeza"

El Espanyol disputará este lunes su quinto partido liguero en día entre semana. El cuadro blanquiazul ha jugado en viernes frente al Girona y al Real Oviedo a domicilio, mientras recibió al Mallorca un lunes en casa y jugará mañana frente al Sevilla y en diciembre ante el Athletic Club, duelo correspondiente a la fecha 17 del campeonato.

A todos ellos hay que añadirle la jornada intersemanal que disputó frente al Valencia, que cayó en martes. Por tanto, de las 17 jornadas fijadas hasta el momento, el Espanyol habrá disputado seis de ellas en partidos entre semana, una situación que impide ver las gradas llenas y fidelizar seguidores, sobre todo los más pequeños o aquellos que trabajan pronto al día siguiente.

Poco sentido común

Sobre todo ello se pronunció Manolo González en rueda de prensa. El técnico perico, pese a defender los intereses del Espanyol, habló en general sobre la situación de LaLiga. "Defiendo a mi club y jugar en lunes no es bueno para LaLiga ni para el fútbol, no es de sentido común", comenzó diciendo.

"Si queremos que para LaLiga haya espectáculo y que los campos estén llenos, jugar un lunes a las 21.00 horas de la noche cuando la gente al día siguiente trabaja, no tiene ni pies ni cabeza", añadió contundente el técnico.

Manolo González pide mirar hacia fuera, observar las otras grandes ligas europeas para aprender a cuidar al aficionado: "Después hay cosas que tenemos que aprender de otras ligas. No es lo mismo jugar en invierno que en verano o en primavera. A las nueve de la noche en invierno hace una rasca tremenda. ¿En Alemania que hacen? Juegan a las 15:30".

Pide autocrítica

No se quedó ahí el técnico gallego, que pidió autocrítica a LaLiga, asegurando que jugar en lunes no cambia el tema económico: "En la Premier también juegan a las 15:05 horas y esa liga es un ejemplo de cómo los clubes reciben dinero o generan recursos. No es un problema de jugar en viernes o lunes por la noche. Igual que los entrenadores hacemos autocrítica, alguien más debería hacerla".

Y terminó admitiendo que siente envidia de la Premier: "Es una cuestión de sentido común. No es lo mismo ver un partido a las 16.00 horas en enero de la Cultural en León, que a las 21.00 horas de la noche. Y no es lo mismo León que Sevilla. Es una cuestión lógica. Me da envidia ver en la Premier los campos llenos y aquí ver que hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza".