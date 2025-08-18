Manolo González: "La palabra que mejor define lo que siento es orgullo"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, explicó después de ganar al Atlético de Madrid en el RCDE Stadium (2-1) que "la palabra que mejor define" lo que siente tras este triunfo es "orgullo" de sus futbolistas.

González, en rueda de prensa, se ha mostrado "muy contento" por sus jugadores, ya que han sabido "sufrir" contra un gran rival. "Han hecho un gran trabajo para levantar el partido. Sabíamos que si empatábamos íbamos a tener fuerza. Ellos han creído, han remado y han levantado el partido", ha comentado.

El técnico ha destacado la importancia de que en este curso "no haya secundarios", en referencia a la aportación necesaria de todos los jugadores de la plantilla. "Tenemos que apretar y correr como en la segunda parte. Si no lo hacemos, no ganaremos a nadie", ha advertido.

Manolo González estalló de alegría con la victoria ante el Atlético de Madrid / EFE

El preparador blanquiazul ha cortado de raíz cualquier especulación sobre las opciones del equipo de aspirar, por ahora a metas más elevadas que la permanencia: "En la jornada uno vaticinar cualquier cosas es una barbaridad. Hasta que no tenga 40 puntos no voy a vender ningún objetivo más".

González ha insistido en que no pretende "traer veinte cajas de humo a la sala de prensa" y ha repetido que "lo primero es salvarse". "Hemos ganado un partido y nos ha costado muchísimo. Como saquemos pecho, a los dos días nos va a salir chepa. Hay que correr y trabajar", ha analizado.