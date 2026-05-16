Manolo González, antes del Osasuna - Espanyol: "¿Biscotto? Hay mucha gente aburrida..."

El Espanyol visita a Osasuna después de imponerse al Athletic Club de Bilbao y poner fin a su mala dinámica de resultados. El conjunto perico suma ya 42 puntos, pero necesita seguir puntuando para asegurar una de las permanencias más caras de la historia de Primera División. El equipo rojillo, también con 42 puntos, busca certificar una salvación que todavía no es matemática.

Preguntado por un posible pacto para firmar el empate, Manolo González dejó claro que "vamos a ir a ganar porque sabemos que si lo hacemos estamos salvados". "El fútbol tiene estas cosas. En fútbol las conjeturas e historias... hay mucha gente aburrida para buscar historias. El partido es de vital importancia. No hay futuro, el partido es el de mañana. Si ganamos la faena está hecha. Es lo único que contemplamos", apuntó.

El técnico blanquiazul también se pronunció sobre lo apretada que está la lucha por la salvación: "Es una locura. Con 42 puntos se ha salvado casi todo el mundo en Primera. Lo digo cuando empieza la temporada y se lo toman a cachondeo. El Villarreal cuando llega a los 42 puntos celebra la salvación. Mantenerse no es fácil. Es el primer objetivo que hemos de lograr todos. Cada vez se pone más difícil porque la igualdad es mayor".

En ese sentido, para Manolo González "no hay mejor momento ni peor" para visitar el Sadar. "Todos los campos son difíciles y cada rival tiene sus virtudes y defectos. El día que no controlas el partido o los mínimos detalles te ganan. Solo hay equipos muy buenos que se pueden permitir ese detalle. Y ya vemos a que los muy muy buenos a veces ni les da. Hay que competir al máximo e ir a ganar, no hay otra historia", explicó.

Sin embargo, Manolo González sí reconoció que la mochila pesa menos tras la victoria al Athletic: "Hay diferencia anímica. Nunca les he podido decir que entrenan mal o se han dejado ir. Pero la alegría que has tenido después de ganar y el peso que te has quitado ayudan a afrontar estos dos partidos".

Una vez más, el técnico gallego elogió a la afición, que se desplazará en masa al estadio de Osasuna. "Es una cosa que hay que mantener y cuidar. Es vital para el Espanyol que cuando llegamos no pasaba, no había comunión entre el equipo y la grada. Había cierta desilusión. Hemos pasado dos años difíciles y la grada está con el equipo, es vital. Lo hemos de cuidar. Es de agradecer", admitió.

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Por último, en el plano personal, Manolo González aseguró que "estoy bien", aunque señaló que "han sido meses duros porque veníamos de una dinámica muy buena y nos encontramos con algo atípico". "No estábamos liquidados y esto hace que sea difícil de entender la última racha. Tengo mis momentos, como todo el mundo. Somos humanos y por eso el otro día saqué todo de dentro. Pero soy fuerte, no me han regalado nada y la mentalidad para ganar la tengo siempre hasta el final. No entiendo la vida de otra manera. Y cuando no sea así colgaremos las botas y nos iremos a casa", finalizó.