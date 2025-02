Manolo González, orgulloso: "Los jugadores se han dejado la piel"

Satisfecho se mostró en rueda de prensa el entrenador del Espanyol, Manolo González, pese a la derrota por 2-1 del Espanyol en el Reale Arena contra la Real Sociedad. “Estoy muy orgulloso de los jugadores, que se han dejado la piel en un campo difícil·, afirmó el preparador en sala de prensa.

El mismo adjetivo, "orgulloso", utilizó Manolo González para referirse a la actuación de los menos habituales que "han dado todo". "Nos han faltado situaciones de centros cuando teníamos dos delanteros, pero el equipo ha hecho todo lo que ha podido. A veces las situaciones llevan a perder", valoró, afirmando que "me voy fastidiado por el resultado, pero orgulloso por darlo todo”.

El entrenador blanquizul quiso poner en valor que "el equipo ha competido pese a las bajas" y apuntó que "ahora lo que toca es la semana que viene ser fuertes en casa y ganar”. Aún así, reconoció que "Se ha notado la consistencia defensiva de Pol y Urko. Además, con pelota son fiables. Cuando faltan estos jugadores condiciona".

La victoria fuera de casa se resiste

Por otro lado, Manolo González restó importancia a la estadística negativa que acumula el equipo como visitante, sin haber sumado por el momento ninguna victoria fuera de casa. "Hay que sacar puntos fuera y si no puedes ganar empatar. Hoy podíamos haber sacado un punto, pero la imagen no tiene nada que ver con la primera vuelta. En dos campos complicadísimos como hoy y Sevilla hemos estado bien”, indicó, convencido de que "la victoria fuera está más cerca".

"El equipo ha competido bien, pero ha faltado la consistencia de los últimos días. No por nada colectivo, sino por falta de especialistas en la posición, insistió.

Respecto al rival, el técnico del Espanyol comentó que "ellos tienen el nivel que tienen, pero la imagen que hemos dado en la primera vuelta no tiene nada que ver hoy". "Teniendo en cuenta todos los condicionantes hemos competido, pero ellos tienen ese punto que la primera no te la perdonan y nosotros las nuestras no somos capaces de acabar", analizó, lamentando que "esos detalles han marcado el partido”.