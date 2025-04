Manolo González: "Estoy orgulloso de mis jugadores"

El Espanyol se marchó de vacío de La Cerámica en un partido donde el cuadro blanquiazul fue valiente tanto en ataque como en defensa, pero se vio penalizado por la falta de pegada arriba. Pese a la derrota, tanto Manolo González como Joan García se mostraron satisfechos con el trabajo del equipo.

Más allá del resultado, el técnico perico se marchó "contento porque hemos sido valientes". "Nos hemos atrevido a jugar y a arriesgar desde atrás, algo que nos podía penalizar mucho. Sabíamos que era la manera, pero el equipo está creciendo con balón y es una pena el resultado. El partido ha sido muy igualado. Al final nos hemos expuesto mucho con el 1-0, ellos han tenido ocasiones, pero nosotros también para empatar", analizó el preparador gallego tras el duelo.

Pausa con balón y criterio

Manolo elogió la actitud de su equipo con el balón en los pies: "Sabíamos que ellos a la contra te podían generar, pero creo que el equipo ha estado muy bien. Ha tenido pausa con el balón y criterio. Les hemos hecho sufrir y hemos tenido situaciones para poder empatar. Estoy muy contento con el equipo y con la personalidad de los jugadores, de no quitarse el balón de encima y de encontrar las segundas líneas muy bien. Estoy muy orgulloso de ellos".

Preguntado por la entrada de Král en el once, Manolo González dejó claro que era por acumulación de cansancio de Pol Lozano y Urko: "Pol con balón es muy fiable, que jueguen Urko y Pol en la base nos da mucho juego gracias a su posicionamiento. Pero sabíamos que ambos quizás no podían aguantar, y no quería quedarme en el partido sin uno de los dos mediocentros posicionales".

"También debía darle un partido a Král, que se lo merece, y venimos de dos partidos muy exigentes. No somos una plantilla hecha para tres partidos en una semana", sentenció el entrenador del Espanyol, que tuvo tiempo para alabar a Edu Expósito: "Está a un nivel sensacional y nos da la vida. Una alegría muy grande por él y por el equipo, porque con balón nos da muchísimo".

Joan García: "Estamos cerca del objetivo"

También pasó por los micrófonos de Movistar+ Joan García. "Se nos ha escapado puntuar hoy aquí, pero creo que el trabajo del equipo ha sido espectacular. Ya llevamos toda la segunda vuelta compitiendo de tú a tú contra todos y estamos cerca del objetivo", dijo el guardameta.

El de Sallent, uno de los mejores porteros de LaLiga, aseguró que "nos vamos con muchas más cosas positivas que negativas".