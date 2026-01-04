Manolo González: "Estoy muy orgulloso del equipo y del público"

Pese a completar un gran partido contra, el Espanyol no pudo sacar ningún punto en el derbi contra el FC Barcelona. Tras la derrota contra los azulgranas, Manolo González, técnico de los pericos, se mostró orgulloso del trabajo del equipo sobre el terreno de juego a pesar de la derrota en un partido de esta rivalidad.

"Estoy muy orgulloso del equipo y del público, de cómo ha ayudado. Enfadado porque era un partido que teníamos para ganar y se nos ha escapado. Hemos jugado bien, cometiendo errores, pero teníamos que ganar", apuntó. “Ha sido una jugada que nos hemos activado tarde y no hemos hecho falta cuando tocaba. Es mérito suyo y marcan porque tienen calidad. El 0-2 es fútbol porque es una contra, causa de cómo iba el partido”.

El partido se jugó en un RCDE Stadium de las grandes ocasiones, que no cesó en animar a los suyos durante los noventa minutos. Para Manolo González, “el ambiente fue impresionante". "Me voy orgulloso del equipo, pero tenemos que tener el punto de exigencia e irnos cabreados porque nos tocaba ganar el partido", apostilló.

Asimismo, el entrenador gallego lamentó la falta de eficacia de los suyos para poder estrenar el marcador: “Lo normal es que fuera 2-0 el partido en el minuto 80. Pero de esto se trata el fútbol. Hemos generado ocasiones claras, pero hay que meterlas. El rival tiene calidad para hacerte daño”.

Pero afirmó que "el Barça no ganó injustamente": "Algún día llegaremos una vez y ganaremos. Por muy bien que hagas todo, si no marcas no mereces ganarlo. Hemos estado cerca de ganar hoy y hemos generado mucho, pero si no aciertas no puedes ganar. No hay más”.

Este Espanyol tiene mucha ambición como demostró Manolo González con sus palabras tras la derrota contra el Barça. “El vestuario está enfadado. No nos vale esto. No tenemos que ganar siempre, pero a nosotros nos vale ganar. No nos valía empatar”, apuntó. “Esto va de aciertos. Por muy bien que hagas todo, por mucho que llegues, no mereces ganar el partido. No puedes fallar lo que hemos fallado. Es una parte muy importante del juego”, agregó.

Sin lugar a dudas, Joan Garcia fue uno de los grandes protagonistas con una soberbia actuación bajo palos. Pero Manolo González prefirió no opinar sobre el partido del portero de Sallent. “No voy a hablar nada de Joan. Diga lo que diga, le van a dar la vuelta”, admitió.

Roberto Fernández no estuvo acertado de cara a puerta, pero se llevó una enorme ovación del público por el esfuerzo. “No suelo entrar cuando acaba el partido. Lo que ha hecho la afición es normal. Un día puedes no tener acierto, pero nos da y nos dará mucho. No se le puede recriminar nada: la afición ha estado espectacular por un chaval que se ha dejado la piel siempre”, explicó Manolo González.