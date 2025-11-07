Manolo González: "Ojalá pueda encontrarme con Gerard Moreno en el Espanyol"

El Espanyol se enfrenta este sábado a uno de los equipos más letales de LaLiga, un Villarreal que posee un fondo de armario espectacular y con una pólvora considerable en ataque. Bien lo sabe Manolo González, que se pronunció sobre el experico Gerard Moreno y que aseguró en la previa del encuentro que la posesión "muchas veces no sirve para nada".

Antes de entrar en aspectos deportivos, el técnico del Espanyol quiso mandar un mensaje a Fran Garagarza, director deportivo blanquiazul que sufrió un infarto el pasado martes. "Su estado, dentro de lo que sabemos en la plantilla y cuerpo técnico, es que sigue una evolución dentro de la gravedad que tiene. No sabemos mucha cosa más, la familia no quiere tampoco que se dé mucha información, lo quieren llevar un poco en confianza. Evoluciona dentro de la gravedad, es lo que sabemos".

"La vida de las personas es primordial"

Fue una noticia impactante para la plantilla, como también la de la baja del fotógrafo del club de toda la vida, Carlos Mira. "Nosotros lo recibimos con mucha sorpresa, nadie se espera una situación como esta. Lo que queremos desde dentro es que se mejore lo antes posible, es una situación muy jodida y a veces no nos damos cuenta de que la vida de las personas es lo primordial. Le enviamos mucha fuerza tanto a él como a Carlos Mira, que también sufre una situación complicada. Queremos una mejora de ambos lo antes posible, pero no puedo comentar nada más. Sabemos la información justa", concluyó sobre el tema Manolo González.

Carlos Romero y Terrats celebran la victoria contra Osasuna / RCD Espanyol

Ya en lo deportivo, el técnico gallego confirmó varias noticias en la rueda de prensa. Primero, aseguró que el Espanyol no pagará las cláusulas del miedo de Carlos Romero y Terrats, tampoco en el partido de vuelta en La Cerámica: "No se pagarán porque son cantidades muy elevadas y no tiene ningún sentido. No se pagarán ni para este partido aquí, ni para el partido de allí. Aún queda mucho para el partido de La Cerámica, pero con las cantidades que son, muy elevadas, no tiene mucho sentido pagar para que jueguen un partido, aunque nos gustaría contar con Romero y Terrats".

Y luego desveló que será José Salinas quien suplirá a Romero en la banda izquierda: "José Salinas está a buen nivel, entrena bien. Ha tenido pocos minutos porque al final Romero es uno de los que mejor estado de forma tenía en la plantilla en lo que llevamos de Liga. Salinas jugará mañana, lo digo ya, y está muy preparado para afrontar el partido. Ahora debe dar un paso adelante para decir 'aquí estoy, tengo condiciones para jugar en el Espanyol'".

El regreso de Gerard

El partido de mañana en el RCDE Stadium será especial, sobre todo, para Gerard Moreno. El delantero del Villarreal regresa a la que fue su casa durante mucho tiempo y de la que tuvo que marcharse hace años por los problemas económicos que ahogaban al Espanyol.

Gerard Moreno celebrando el primer tanto del partido / Manolo Nebot

Sobre él se pronunció Manolo González: "Quizás yo no soy objetivo, pero para mí Gerard Moreno es uno de los mejores delanteros españoles de la actualidad. Lo lleva demostrando mucho tiempo y las lesiones son lo único que han hecho que no esté en la selección española. Es un jugador diferente, cuando ha jugado en los últimos partidos se ha notado. Es un jugador diferente, un jugador top".

Preguntado por una posible vuelta al Espanyol, el técnico aseguró que es algo muy "complicado: "Ojalá pueda encontrarme con él algún día, ojalá sea en el Espanyol, pero es complicado porque no podemos llegar a los números que tiene Gerard en el Villarreal a día de hoy".

La posesión "de los cojones"

Finalmente, sobre el Villarreal en general, explicó que tiene "un equipazo, con jugadores físicos, técnicos, rápidos, con calidad en espacios reducidos"... "Mucho nivel, pero sabemos que somos capaces de tumbarlos", añadió.

Y quiso romper una lanza en favor de los equipos con poca posesión: "El Villarreal no es de los equipos con más posesión de LaLiga, siempre estamos con la posesión de los cojones, por decir algo, y muchas veces no vale para nada. El Villarreal es de los equipos que menos posesión tiene y es de los equipos que más goles marca. Mañana la posesión es importante para evitar que nos contraataquen, es importante evitar sus transiciones, es donde son diferenciales. Si lo conseguimos, tenemos mucho a ganar".