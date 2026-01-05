Manolo González, mejor entrenador del mes de diciembre por delante de Hansi Flick

Premio más que merecido para Manolo González. El técnico del Espanyol ha sido nombrado mejor entrenador de LaLiga EA Sports del mes de diciembre por delante de Hansi Flick, del FC Barcelona, y de Claudio Giráldez, del Celta de Vigo. Pese al tropiezo en el derbi, los pericos se encuentran en un excelente momento, situados en la quinta posición, gracias en gran parte al trabajo del técnico gallego.

Manolo González llevó al Espanyol a cerrar el 2025 con cinco victorias consecutivas, tres de ellas en el mes de diciembre que le han permitido obtener este galardón. Durante el último mes del año, el conjunto perico fue capaz de ganar en el RCDE Stadium, y venció a domicilio al Getafe y Athletic Club de Bilbao. Mucho mérito.

Con estas tres destacadas victorias, el Espanyol encadenó una racha de cinco triunfos que se vio frenada por la derrota ante el FC Barcelona. No logró sumar en un partido en el que mereció más, pero continúa en posiciones de privilegio. El objetivo de la permanencia está cada vez más cerca, aunque los aficionados ya sueñan con cotas mayores.

Pero, más allá de los resultados, Manolo ha conseguido que la afición perica vuelva a sentirse orgullosa de su equipo. El técnico gallego ha dotado al conjunto blanquiazul de una identidad propia y, además, ha construido un bloque capaz de competir en cualquier contexto y frente a cualquier rival. El Espanyol vuelve a ser un hueso duro de roer.

Lo cierto es que la etapa de Manolo González en el Espanyol es prácticamente inmejorable. Logró el ascenso a Primera División en sus primeros meses como técnico del primer equipo, consiguió una sufrida permanencia en la máxima categoría del fútbol español en el curso siguiente y, esta campaña, tiene al cuadro perico en posiciones europeas.