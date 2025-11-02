Manolo González: "Necesitamos ser fiables y si en eso no estamos bien..."

El entrenador del Espanyol, Manolo González, aseguró tras la derrota frente al Deportivo Alavés (2-1), que el resultado no "acaba de ser justo", aunque lamentó que su equipo empezara "muy mal" el encuentro. El técnico del conjunto blanquiazul señaló que es muy complicado levantar un 2-0 en contra que "lo condiciona todo", aunque aplaudió el esfuerzo de su equipo en la segunda mitad.

"Hay que competir al máximo nivel y ser valientes, pero en los primeros minutos no lo hemos hecho. La primera parte no ha sido buena y hemos perdido todos los duelos. Así no puedes ganar un partido", dejó claro Manolo tras el choque en Mendizorroza.

La lesión de Kike

Además, indicó que la lesión de Kike García le trastocó los planes: "No es lo mismo usar un delantero de área que un mediapunta. Con los dos puntas hemos hecho daño y así ha venido el gol. Lo que queríamos provocar ha salido bien, pero cuando hemos perdido las dos referencias, nos ha condicionado”.

Sobre el golpe recibido en la rodilla por el ariete perico, desveló que "no debería tener problemas importantes". "Mañana hará recuperación, pero el miércoles entrenará con normalidad", añadió.

Ya sobre la segunda mitad, sí dejó satisfecho al técnico perico: "En la segunda parte hemos estado mejor, pero con 2-0 no siempre puedes remontar”. "Necesitamos ser el equipo fiable que hemos sido, pero si en eso no estamos bien... Hemos perdido casi todos los duelos en los primeros 25 minutos y a partir de ahí hemos estado mucho mejor", concluyó Manolo González.