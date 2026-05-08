Manolo González: "Nadie quiere llegar a la última jornada jugándose la permanencia"

El Espanyol viaja a Sevilla con la obligación de volver a sumar los tres puntos y poner fin a una horrible dinámica de 17 resultados sin ganar. Sin calificarlo como una final, Manolo González apuntó que es "un partido muy importante y vamos confiados para ganarlo. Llegamos convencidos de que haremos un gran encuentro".

Sobre el ambiente que le espera al Espanyol en el Sánchez-Pizjuán, Manolo apostó por "darle la vuelta": "Tenemos que salir muy metidos y, sobre todo, no dar vida al rival. Es un escenario complicado, pero la presión también la tienen ellos".

Una vez más, el entrenador blanquiazul dejó claro que el equipo conseguirá el objetivo: "Dentro, todos estamos convencidos de que el equipo se salvará. Hacemos muchas cosas bien". Y confesó la importancia de los tres puntos: "Tenemos claro que ganando damos un paso prácticamente definitivo. Si no cometemos errores, tendremos opciones de ganar el partido".

Preguntado por la comparación con la temporada pasada, el técnico perico señaló que "todas las situaciones son diferentes". "Nadie quiere llegar a la última jornada jugándose la permanencia. Pero cada temporada es diferente y la gestión de cada situación también es diferente. Hay que sacarlo adelante con trabajo y determinación", explicó.

Manolo González, que confirmó la baja de Cyril Ngonge por un "edema en la rodilla", admitió que no le preocupa el ruido exterior en cuanto a nombres de nuevos directores deportivos o entrenadores: "Me preocupa el presente del club. Desde que estoy aquí he demostrado que el club está por encima de entrenadores, jugadores o nombres".

La presión afecta a todos los futbolistas, pero Manolo recordó que "todos llevan la situación de una forma diferente". "Lo llevan a su manera. Hay que buscar jugadores que te puedan dar el plus a nivel defensivo y ofensivo. Y tener soluciones para que el equipo tenga soluciones durante los 90 minutos", apostilló.

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Para finalizar, Manolo González apuntó que la visita a Sevilla "es un partido para tener mucha personalidad y ser valiente con el balón". "Hay que estar muy metidos desde el principio y no bajar los brazos en ningún momento. Va a ser vital mañana", concluyó.