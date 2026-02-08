Manolo González: "No puedo mirar a Europa si no llego a 42 puntos"

El de este lunes no es un partido cualquiera para el Espanyol. El equipo blanquiazul tiene la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa para dejar atrás los fantasmas de un mes de enero en el que el balance fue de cuatro derrotas y un empate. Bien lo sabe Manolo González, que aseguró en rueda de prensa que lo importante es "recuperar el espíritu competitivo" de la primera vuelta, además de pronunciarse sobre Cyril Ngonge y sobre el Villarreal.

El técnico gallego confirmó este domingo que ni Terrats ni Romero jugarán y que Salinas tendrá su oportunidad en la banda izquierda: "Ni el club ni yo consideramos bueno pagar las cláusulas. Es un dineral y creemos que no es bueno pagarlo por un partido. También porque, si lo haces, el mensaje que le mandas a otros jugadores de la plantilla es malo. Salinas tiene nivel para poder suplirlo, su problema es que tiene al mejor lateral de la Liga delante, pero seguro que hará un gran partido".

Ngonge y las posibilidades que abre

Uno de los focos en La Cerámica recaerá sobre Cyril Ngonge, nuevo fichaje perico. "Es un jugador diferente, a nivel técnico, a nivel de uno contra uno, de chute exterior... Tiene cosas diferentes a los otros jugadores que tenemos en la plantilla. Irá convocado y está listo para debutar igual que cualquier otro compañero", dijo sobre él Manolo.

"Puede jugar abierto en derecha o por dentro. Para mí tiene mayor rendimiento partiendo desde derecha que desde izquierda, y eso también nos habilita una situación de juego en la que Dolan juegue por la izquierda como hizo mucho tiempo en el Blackburn a un buen nivel", concluyó el gallego sobre el belga.

Y sobre el mercado de fichajes, con una sola incorporación, quiso pronunciarse en exceso: "El mercado ya lo valoró el club el otro día y no creo que le debamos dar más vueltas. Lo que debo hacer es dedicarme a entrenar con los jugadores que tengo, con los jugadores que han conseguido 34 puntos en la primera vuelta. Y hay que ir con ellos hasta el final. El club al final ha intentado hacer lo que pudo y debe agradecerse el esfuerzo y trabajar con lo que tenemos".

Los cinco pinchazos del Espanyol los explica Manolo por el flojo nivel defensivo del equipo, reflejado en la falta de porterías a cero en este 2026: "Lo primero es recuperar nuestra fortaleza, la portería a cero. Eso es básico, hay que volver a coger la dinámica de defender bien y que los pequeños detalles que caían a favor y que ahora caen en contra no pasen mañana. Somos capaces de ganar en cualquier campo y ante cualquier rival".

42 puntos, el objetivo

"El primer objetivo son los 42 para luego mirar el otro. No puedo mirar al objetivo europeo si no llegamos a los 42. Y luego recuperar el espíritu de todo el año. Somos un muy buen Espanyol fuera de casa e históricamente no era así, así que hay seguir en esa línea", insistió al ser preguntado por el objetivo blanquiazul.

Manolo González también desveló cómo recuperar la mejor versión de alguno de sus futbolistas: "Tranquilidad, el primero yo y después los jugadores. Que den su mejor versión. La única manera que tienes de apretar a un jugador es que no juegue o dejarlo en el banquillo. Creo que ha ido bien eso para más de algún jugador. Esa fue la fortaleza del equipo el año pasado y en la primera vuelta, ver que un jugador por detrás te aprieta".

Finalmente, sobre el Villarreal y el tipo de partido, el técnico perico pidió "controlar el potencial ofensivo": "A veces los partidos piden jugar con dos delanteros, otros no, según el tipo de rival buscamos el sistema. Es muy importante controlar el potencial ofensivo del Villarreal. Estar muy ordenados, metidos en el partido. Evitar que ellos puedan correr. Esa es la clave del partido. Estar bien colocados y pendientes de que cuando perdamos el balón no nos puedan hacer daño".