Manolo González: "No tenemos miedo a ningún rival, somos capaces de ganar a cualquiera"

El Espanyol recibe este sábado al Atlético de Madrid en un nuevo partido trascendental. Tras perder en la última jornada frente al Mallorca, el cuadro perico quiere sumar los tres puntos, aunque delante tendrá a un equipo herido que necesita volver a ganar.

Sin embargo, Manolo González no le da importancia al pasado más reciente del conjunto colchonero. "Al final da igual, si vienen ganando porque vienen ganando y si no vienen tan bien querrán ganar. Vienen fastidiados por dos resultados extraños, ante el Real Madrid pierden en penales y contra el Barça ganaban 2-0. Al final esto te demuestra que son un equipo con potencial, que están hechos para competir con todo", señaló en rueda de prensa.

A pesar de la entidad del rival, el técnico gallego dejó claro que son capaces de ganar a cualquiera: "Es un partido complicado, ellos son un equipazo, pero de la manera que veo a mi equipo ahora mismo no tenemos miedo a ningún rival, nos vemos capaces de ganar a cualquiera".

Hasta tres futbolistas del Espanyol han sido convocados por su selección en este parón, pero, por suerte, todos llegaron sanos y salvos. "Todo bien, ningún problema. Omar no jugó y Král y Kumbulla jugaron poco. Llegan perfectos a mañana", explicó Manolo.

De hecho, el entrenador gallego cuenta con una sola ausencia para medirse al Atlético de Madrid: "La única baja es Gragera. El resto están para poder competir al nivel que toque en el partido de mañana".

Aunque el arbitraje sufrido en Mallorca todavía está presente, Manolo González prefiere pasar página. "A los jugadores intento quitárselo de la cabeza. Hay muchos que descendieron hace dos años con todo lo que pasó. Pocas veces se ha visto lo del partido de Mallorca. Yo siempre intento creer en la buena voluntad de los árbitros. Entendemos que quieren hacerlo bien. Si se vuelven a dar circunstancias que nos perjudican no hay que perder la cabeza", apuntó.

Como local, el Espanyol muestra siempre su mejor versión. Y, esta vez, esperan que no sea diferente. "La afición es de doce, no de diez. Es un punto a favor. A todos los equipos les cuesta ganar fuera, no es fácil hacerlo, y nosotros hemos conseguido que el campo sea un fortín. Todo el apoyo de la gente es vital. Son los que nos empujan cada semana", manifestó Manolo.