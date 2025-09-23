Manolo González: "Es el mejor partido que hemos hecho este año"

El Espanyol está en plazas Champions. El RCDE Stadium es un fortín. Y Manolo González es el artífice. El entrenador perico compareció ante la prensa tras el empate 2-2 ante el Valencia, mismo que parecía escaparse pero que rescató Javi Puado al 95' de cabeza para que los blanquiazules sigan en la zona alta de LaLiga EA Sports.

"Me quedo con el juego. Desde el 15', hemos salido mal, nos han desajustado ellos y nos hacían mucho mal. No hemos apretado desde el inicio. Pero hemos corregido y hemos sido mejores que el Valencia. Es el mejor partido que hemos hecho este año. Sin duda. Viendo el partido como ha sido, hemos tenido para ganarlo antes y al final casi lo perdemos", comenzó analizando Manolo González.

"YA SI DISCUTIMOS A JAVI..."

"El otro día nos reclamaron que después del 2-0 el equipo bajó los brazos. No fue así, nos habrían metido cinco. Hemos tocado el sistema defensivamente, lo hicimos bien, de manera individual asumimos riesgos, encontramos el sitio y estuvomos bien. Y hemos terminado en área rival. Pienso que desde que soy entrenador del Espanyol, es de los mejores partidos seguro", aseveró el de Folgoso de Caurel.

También tuvo palabras para la labor de Javi Puado, el héroe de la noche: "Ya si discutimos a Javi... apaga y vámonos. El club le ha dado mucho y él le da mucho también. Lo de Puado es de un jugador muy importante, lo conozco desde que es juvenil y le he sufrido en contra y ahora le disfruto".

El técnico gallego también destacó que, a su modo de ver, debieron sumar tres puntos: "Objetivamente sí. Parece que damos gracias, porque es verdad, y cuando haces ocasiones las debes marcar. Pero si no marcas, no mereces más tampoco. Aún cuando juegues en casa, hay que decir 'vamos a juntarnos y a organizarnos'. Pero se ha generado un clima de atacar que debemos dominar. Nos irá muy bien de cara a lo que queda de Liga".

Sobre el debut de Riedel en la zaga central, en lugar de Calero, señaló buenas sensaciones: "Riedel tiene futuro como central muy bueno. ¿Calero? Se encuentra bien. Hemos decidido rotar pensando en temas físicos, igual que Pol (Lozano), que estaba haciendo un buen partido pero tenemos que pensar en Girona para el viernes", puntualizó sobre la próxima jornada en la se medirán a los rojiblancos en el que será su tercer partido en seis días.