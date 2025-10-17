Manolo González: "Ni antes éramos un mal equipo ni hoy somos la Brasil del 70"

El RCD Espanyol consiguió los tres puntos en su visita al Carlos Tartiere y recuperó la sonrisa en Liga. Los pericos se encontraron con su mejor versión ante un frágil Oviedo, que no pudo frenar el arreón final del equipo blanquiazul hasta lograr una victoria crucial para sus aspiraciones.

Tras sumar su primer triunfo fuera del RCDE Stadium, Manolo González se mostró contento por el juego de su equipo: "Independientemente de ganar o perder el equipo juega bien y llega a portería", confesó. "No teníamos ansia de ganar fuera, pero sí merecíamos la victoria tras buenos partidos en los que no lo conseguimos. Los resultados refuerzan, porque si no ganas te vas al pozo y yo a la calle".

El técnico perico afirmó que ni antes eran un mal equipo "ni ahora la Brasil del 70". Para el preparador perico , una de las claves del partido fue cuando "Reina dio al palo en la primera jugada del segundo tiempo", aunque también recordó las tres ocasiones del primer tiempo que no fueron gol debido a tres grandes paradas de Aarón Escandell.

"La idea de inicio era atacar con dos puntas porque imaginé que ellos iban a empezar tarde. Los dos delanteros te dan soluciones en salida y descargando balones. Muy contento por el trabajo que han hecho los dos delanteros", concluyó el entrenador del Espanyol sobre la novedad táctica que juntó a Kike García y Roberto.

El equipo mejoró tras el 0-1, algo que para Manolo se explica por los espacios generados en la defensa del Oviedo: "Con el 0-1 el partido cambia bastante y tenemos más espacios que con el 0-0. El resultado cambia la visión del rival y la visión del partido", finalizó.