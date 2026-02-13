Manolo González, sobre los lunes: "Es una atrocidad, luego queremos espectáculo y estadios llenos en LaLiga"

El Espanyol de Manolo González frente al Celta de Claudio Giráldez. Un cara a cara por la sexta posición que no llega en gran momento para ninguno de los dos equipos, con peor situación en un cuadro perico que encadena cuatro derrotas consecutivas y seis jornadas sin ganar. Bien lo sabe Manolo González, que no escondió que se enfrentará a un "rival duro" y que la clave es "el bloque en su conjunto".

El técnico blanquiazul, en la rueda de prensa previa al encuentro, se pronunció sobre la posible titularidad de Ngonge, no quiso extender el intercambio de palabras con su homólogo en el Celta y anunció la baja de Calero para el encuentro de este sábado.

El entrenador perico, además, volvió a dejar una reflexión sobre los horarios de LaLiga, el espectáculo que busca la competición y lo que afecta al aficionado el hecho de establecer partidos en lunes. Y también aseguró que "no por prenderle fuego a todo ahora va a cambiar la situación".

Calero y enfermería: "Será baja para mañana segura. En Villarreal notó una pequeña molestia en el cuádriceps, el cambio fue por ese motivo, no porque jugara mal. Fue por precaución. Tras las pruebas, debería estar para jugar la semana que viene. Mañana no queremos arriesgar a que sea una lesión más grave.

Partido en Villarreal: "El partido del otro día se condiciona mucho por el 1-0 y el 2-0, a partir de ahí los otros dos goles vienen en transiciones que aprovechan ellos porque tienen nivel. Hemos incidido en tener calma y volver a recuperar la versión que teníamos antes de las vacaciones de Navidad. No volvernos locos cuando algo nos perjudique en el partido. Volver a tener esa confianza que teníamos antes y que con los resultados se pierde un poco. Mañana esperamos hacer un partido como tal y como estábamos acostumbrados".

Manolo González, en rueda de prensa / RCD ESPANYOL

Semana y diferencia de tiempo de descanso con el Celta: "Hemos intentado que la gente llegue bien al partido. Si juegas Copa o juegas en Europa tienes partido entre semana y el fin de semana. Pues jugando el lunes es parecido. El no entrenamiento de ayer tampoco nos afectó mucho, hicimos sesión de vídeo y de gimnasio porque no se podía salir al césped por un tema de seguridad".

Mensaje a la afición: "Que estén con el equipo. La unión del Espanyol es lo que ha hecho que esté en Primera y que aguante en Primera. Y seguro que ayudará a que este año estemos lo más arriba posible. Venimos de semanas malas, pero el equipo ha demostrado que ha ido creciendo cada vez más durante la temporada. Y siempre de la mano del aficionado y del socio".

Posible titularidad de Ngonge y adaptación: "Sí, es un chico extrovertido. Ayuda a que se adapte rápido y lo ha hecho. Veremos la cantidad de minutos que tiene mañana. Pero tiene buen nivel, algo diferente a lo que tenemos, a nivel de uno contra uno y situaciones en tres cuartos. Esperemos que se adapte lo más rápido posible al juego, no solo a nivel de entreno. Al final lo que cuenta son los sábados y domingos. Bueno y los viernes y los lunes".

El Celta, un rival duro: "Es un rival duro. Ha hecho muchas cosas bien en estos últimos años, desde que está la presidente nueva. La gente joven se ha enganchado al equipo, igual que ha pasado aquí. Han potenciado mucho la cantera y el míster ha sido valiente y trabaja bien. Han hecho una apuesta de verdad en la cantera, con dinero. Y luego es un equipo que juega bien, está trabajado. Es un partido bonito, aunque vengamos mal a nivel de resultados. Pero ganando mañana los tendríamos a cinco puntos. Han fichado jugadores que van de la mano del míster y de su idea. En su momento más jodido, confiaron en Claudio y para delante. Al final puede rotar jugadores porque la idea la tienen asimilada".

Ideas de juego y Giráldez: "No voy a comentar nada del tema Giráldez porque quien sea le va a dar la vuelta. No me voy a meter en más charcos en toda la temporada. Es un gran entrenador para mí, es un equipo que juega bien al fútbol, es reconocible y eso como entrenador es lo mejor que te pueden decir. Es muy bueno y no valoraré opiniones que no son mías, que tuvo él y yo no voy a valorarlas".

El fútbol, impredecible: "Atlético de Madrid gana 0-5 al Betis, pierde con el Betis al cabo de unos días y gana 4-0 al Barça en unos días. Así es este deporte. Todo es mucho más complejo. Si hubiera una fórmula matemática, todo el mundo podría ser entrenador y encontrar una solución, pero no es así".

Declaraciones de Pol Lozano sobre la clasificación: "Por desgracia, ojalá me hubiera equivocado, pero no me esperaba que la mala racha fuese así. Pero las malas rachas llegan. Justificables no lo son, llegan para todos. El City el año pasado no sé cuánto estuvo sin ganar. Mira el potencial que tiene y el entrenador. Esa racha se giran teniendo cabeza, calma y siendo positivos. No por pegarle fuego a todo, va a cambiar la situación. Cambiará cuando haya un resultado bueno. Al final es lo que dice Pol, cuando acaba la primera vuelta con 34 puntos, te has visto ahí y parece que dejes escapar puntos que parecen asequibles. Pero en Primera, si no estás bien, te penaliza".

Partido en lunes y horarios: "Te voy a hablar como si fuera un socio. Yo si fuese socio del Espanyol y pago mi carnet que me cuesta... La gente piensa en la tele y no. Hay que pensar en la gente que viene al campo. Cuando lo digo es por esa gente. Tu vienes un lunes y acaba a las 23. Te vas a casa, llegas a la una de la noche y te levantas a las cinco para ir a trabajar. Mucha gente. Y te cuesta la vida pagarte un carnet de socio que es una pasta. El problema es para el espectador, para el entrenador no. Pero es una atrocidad. Si estás en tu casa pues te vas a dormir al terminar, pero entonces queremos los campos llenos, queremos espectáculo en LaLiga... Y pasa en todos los clubes de España, y eso es lo que le pasa a los aficionados de mi club. Son una serie de cosas que si somos coherentes no tienen sentido. A partir de ahí yo no puedo poner los horarios, pero habría que mirar por la gente que hace que el fútbol sea grande que son los socios".

Noticias relacionadas

Autocrítica con los duelos individuales: "La clave de todos los clubes es esa, el bloque conjunto. Te pondré un ejemplo: PSG, Messi, Mbappé y Neymar. ¿Títulos? La Copa de Francia. Llega Luis Enrique, hace un grupo, un equipo: campeón de la Champions. Los equipos se basan en un grupo, esto no es tenis o golf, los jugadores no ganan solos. El rendimiento, sobre todo en nuestro caso, debe basarse en el grupo".