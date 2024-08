Manolo González: "Cuando llegue el primero, llegarán todos de golpe"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó este viernes que la temporada será "una guerra cada semana", en referencia a la exigencia de la categoría, que demanda el "120 por ciento" y que quiere que el equipo "dé un paso adelante".

El técnico, en la rueda de prensa en el RCDE Stadium previa al partido contra el Rayo Vallecano, detalló las asignaturas pendientes del bloque: "Falta efectividad en el área contraria y tener un punto más de agresividad. Debemos ser nobles, pero hay que competir dentro de la deportividad".

Respecto a la falta de gol del Espanyol, que no se ha estrenado esta temporada, Manolo González no se mostró inquieto ya que su once "crea ocasiones". "Cuando llegue el primer tanto creo que llegarán todos de golpe. Estaría preocupado si el equipo no llegara a portería", añadió.

En cualquier caso, el responsable del banquillo periquito subrayó que es necesario tener "equilibrio" en todas las facetas del juego para obtener puntos: "Ni podemos atacar sin cabeza ni tampoco defender todo el rato porque ni una cosa ni la otra permiten ganar partidos".

Preguntado por el Rayo Vallecano, Manolo González explicó que se trata de un rival "bien trabajado" y que exige "el máximo". En este sentido, el entrenador destacó la necesidad de "subir el nivel competitivo" todo lo posible para poder firmar el primer triunfo del curso.

Finalmente, Manolo González valoró la situación del portero Joan García, protagonista de esta última jornada de mercado al estar en la agenda de varios equipos: "Es un futbolista maduro y equilibrado y está jugando en el club donde ha crecido. Quiero contar con él".