Manolo González, liberado tras romper la racha: "A ver si hay suerte y hoy duermo toda la noche, como Dios manda"

Las lágrimas de Manolo González fueron el reflejo de un espanyolismo que se desahogó ante el Athletic. 18 jornadas sin ganar se cortaron, de golpe, gracias a los goles de Pere Milla y Kike García. Por fin, una noche de esta terrorífica segunda vuelta, el equipo podrá irse a la cama con una sonrisa, además de 42 puntos que, a falta de dos jornadas, pone la permanencia mucho más amable.

"Muy contentos, ha sido un chute de energía muy grande. Cuando tienes tanto tiempo sin ganar, tienes que llegar al vestuario, levantarte primero y luego levantar a los jugadores. Estoy muy agradecido porque no tengo una sola palabra mala para los jugadores", explicó el entrenador de Folgoso do Courel en rueda de prensa.

Manolo durante el partido ante el Athletic / EFE

Sobre las razones de haber llegado hasta aquí, Manolo entiende que ha sido muy difícil: "Es una situación que no se puede explicar. Cuando pase el tiempo, ya se explicará mejor. Es muy jodido porque tocas cosas, cambias cosas, los jugadores quieren... pero ves que no sale. Tenemos que arriesgar aunque perdamos la pelota. Ahora queda un último paso para conseguir el puñetero objetivo de una vez. Está siendo duro"

Sobre la cifra mágica, no es clara, pero con 42 aún no hay nada conseguido: "No hay nada hecho. Creo que con 45 puntos lo tienes. Pensamos en 44. A partir de aquí, el Athletic está salvado. No estoy seguro, debo mirarlo, pero lo que queremos es no llegar al último partido en esta situación"

"Es muy jodida esta mochila. Es una cosa inexplicable. El equipo no se ha caído para merecer algo así, y te da una mochila enorme. Pero la victoria te da un plus. ¿La gente? Está siempre con el equipo. Entiendo el descontento de la gente, porque la temporada parecía una cosa y acabamos en otra. La gente es más importante de lo que piensan", destacó.

Sobre la segunda vuelta, Manolo dio una explicación muy emotiva: "Ahora hay que ir a Pamplona a ganar. No podemos ir a especular. Tenemos que ir con este suflé lo más alto posible. Ha sido una de las peores experiencias de mi vida laboral... y personal. Salvo cuando murió mi tío, que era como mi padre, hace tres años... esto ha sido tremendo. Una segunda vuelta infernal a nivel mental. Está siendo muy dura".

En sus pensamientos, tras el gol de Pere Milla, solo había una cosa: "Me he acordado de mi familia, son los que lo han pasado mal conmigo. Eres fuerte, porque me ha tocado ganarme muchas cosas, pero todos tenemos límites. Aunque seas fuerte, tienes que mantenerte arriba y sumar. La gente que tengo en casa son los que me han empujado a ello".

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Eso sí, ahora quiere el gallego, por fin, poder conciliar el sueño: Espero dormir bien, porque últimamente no duermo bien, a las 6:00AM ya estoy despierto. A ver si hay suerte y hoy duermo toda la noche, como Dios manda".