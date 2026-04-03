Manolo González: "Los jugadores del Congo están retenidos en su país por la Federación, no los han liberado"

El Espanyol vuelve con las pilas recargadas tras un parón de selecciones que ha permitido a la plantilla desconectar del fútbol, ese que tantas malas noticias le ha dado al cuadro de Manolo González en lo que llevamos de 2026. La cuenta de jornadas sin ganar no hace más que aumentar, pero el técnico gallego espera ponerle fin este sábado en La Cartuja ante el Real Betis (18.30 horas).

Así lo aseguró en rueda de prensa, donde desveló que la RD Congo no libera a Charles Pickel ni al resto de jugadores congoleños por motivos desconocidos tras lograr la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que el mediocentro será la única baja junto al sancionado Pere Milla en un Espanyol que recupera de lesión a Calero y Antoniu Roca.

El técnico perico también agradeció el apoyo de los jugadores durante el parón en plena racha negativa y bromeó con tenerlos a todos "sobornados".

Campo complicado en mal momento: "Vamos convencidos de ir a ganar. Somos conscientes de la racha mala a nivel de resultados, no se puede esconder. Pero con la sensación de que, quitando el día del Villarreal y del Atlético, no somos inferiores. Pero la realidad va de ganar o no ganar. Y no ganas. Mañana saldremos con la mentalidad de ganar en La Cartuja".

Cómo frenar al Betis: "Hemos intentado durante el parón ir directos a enfocar cosas que hacíamos bien el año pasado y peor ahora en esta segunda vuelta. Llegar cerca de los extremos rivales cuando llegan. Hemos intentado recuperarlo y a ver si mañana somos capaces de controlar las cosas positivas que tienen ellos, que son un equipo con mucha calidad, pero se le puede hacer daño".

Cánticos racistas en el España-Egipto y debuts con la selección: "El club hizo un comunicado y creo que ya me he posicionado varias veces en ese aspecto. Creo que la sociedad española es más tolerante que racista. A partir de ahí, son situaciones que se dan en el campo, que no son agradables, pero el club hizo un comunicado y lo respaldamos todas las personas que estamos dentro. ¿Debutar o no? Si algún día soy seleccionador te lo puedo contestar. Va en función de la persona. Igual le preguntas a De la Fuente a quién pondría mañana y no coincidimos. Tengo mi opinión, pero cada uno la ejecuta a su manera y él es el seleccionador, no soy yo".

Ausencia de Pickel en el entrenamiento: "Pickel no está liberado por la selección. Los jugadores del Congo que jugaron el partido de esta semana y se clasificaron para el Mundial, hemos recibido una carta de la Federación del Congo que nos dice que no liberan al jugador por retenciones en su país. No a Pickel, sino a la selección en general. A partir de ahí, cuando vuelva ya tomaremos las medidas adecuadas con el futbolista".

Más sobre el caso RD Congo: "Es una situación atípica para los que tenemos jugadores del Congo. El club tomará las medidas oportunas. Son cosas que nunca me había encontrado, salen fuera de mi control, hay otras cosas posteriores que podré controlar y lo haré. El club hizo lo que debía, hablar con la Federación del Congo y con la FIFA y tomará las sanciones que deba tomar".

Roberto Fernández y sus suplencias: "Está fuera de duda. Es un jugador importante para nosotros, siempre ha participado. También juegas con otra situación, y es que Kike también ha estado muy bien en estos partidos. Cuando tienes dos referencias, al poner a los dos juntos, si en la segunda parte tienes que tocar algo, ya te quedas corto. En los partidos que ha jugado Kike es porque estaba mejor que Roberto, con ese punto de finura de cara a gol. Pero Roberto es un jugador vital y volverá a ser titular lo más pronto posible seguro".

La falta de un tercer delantero: "Si lo hubiese tenido, quizás sí que habría salido más veces con una doble punta. Es algo que se valoró y se intentó traer en el mercado, pero por desgracia no se pudo dar. Hubiese ayudado en algunos partidos. Pero lo que hay que hacer es volver a dar el máximo".

El apoyo de toda la plantilla: "Los tengo sobornados. Que te valoren tus jugadores es lo más importante. Son los que ven como trabajas, los que pueden juzgar tu trabajo porque han tenido otros entrenadores. Son los que te juzgan mejor, te ven entrenar cada día y controlar lo que puedes controlar. Pero a veces hay situaciones que se escapan. Que los jugadores me valoren como entrenador o como persona, es lo más importante. Quien te conoce mejor es quien trata contigo. Es de agradecer que valoren mi persona y a mí como entrenador, pero al final este es un club complicado. Cuando subí al primer equipo parecía que no ascenderíamos y ascendimos, luego parecía que íbamos a bajar y nos salvamos... Pero el objetivo siempre lo hemos conseguido. No es una excusa, pero aquí se ha bajado con Joselu, Darder, Braithwaite y equipos con potencial tremendo. Entiendo todo, pero vamos a ser un poco objetivos. Hay que llevar al club lo más unido posible, el día que me toque irme del club -espero que sea dentro de mucho tiempo- siempre estaré agradecido al Espanyol".

Situación del equipo: "No os voy a engañar, estamos fastidiados. No estamos como en diciembre que estábamos con un flow tremendo. Estamos jodidos porque no ganamos, porque a veces vemos que hacemos cosas mejores que el rival y no ganamos. Vamos convencidos de que podemos ganar al Betis, tenemos que competir al máximo nivel. No puedes recriminarle la actitud al equipo, dentro del vestuario hay un compromiso tremendo. El acierto hay que intentar que nos beneficie y que las cosas malas no nos perjudiquen".

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Bajas: "Pere Milla por sanción y la de Pickel. El resto, todos viajan. Calero entrenó bien y está en condiciones perfectas. Antoniu Roca también".