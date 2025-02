Manolo González, sobre Joan García: "Todos los equipos tienen cracks y nosotros lo tenemos en la portería"

Manolo González, entrenador del RCD Espanyol, aseguró en una entrevista para 'La Pizarra de Quintana' que el equipo blanquiazul tiene a un "crack" en la portería, Joan García, que es "muy diferencial hoy en día por su juego de pies, su edad y las situaciones que evita en juego aéreo y balones a la espalda".

El preparador perico habló de varios temas de actualidad en el programa de 'Radio Marca', donde comentó que el guardameta de Sallent "ha crecido aún más con la mejoría del equipo". "Lleva cuatro años en el primer equipo y no lo habían puesto antes. Se ha ganado jugar porque no se ha venido abajo y ha seguido trabajando igual. Y el rendimiento que ha dado cuando le ha tocado jugar es espectacular", añadió un Manolo que aseguró que él sí habría "pagado la cláusula de Joan en verano".

Roberto y la salvación

También elogió a Roberto Fernández, no solo por sus goles, sino también por su trabajo: "Ha venido con ganas y hambre. Cerca del área define bien con las dos piernas, tiene gol, a nivel asociativo es bueno y nos ha dado la vida, nos da competencia y más soluciones en ataque".

Manolo González, que "no" ha hecho "cálculos sobre la permanencia", no firma llegar a la jornada 38 dependiendo de sí mismo: "No, yo si puedo llegar salvado, mejor. Ya me la jugué a vida o muerte contra el Real Oviedo el año pasado y eso para el corazón no va bien".

Cuando pierdes en Girona y por cómo pierdes, es un momento en el que puedes sentir que quizás es el día en el que te puedes ir. Por suerte, Fran Garagarza apostó por mí y creyó que era la persona idónea para seguir con el equipo Manolo González — Entrenador del RCD Espanyol

Además, tuvo tiempo para hablar sobre su peor momento de la temporada, cuando pensaba que la posibilidad de ser destituido estaba ahí: "Cuando pierdes en Girona (4-1, en noviembre) y por cómo pierdes, es un momento en el que puedes sentir que quizás es el día en el que te puedes ir. Por suerte, Fran Garagarza apostó por mí y creyó que era la persona idónea para seguir con el equipo”.