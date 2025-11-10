Manolo González, toda una institución: "Es un ejemplo para todos"

Manolo González es toda una institución en el Espanyol, pero también en la ciudad de Badalona, que le homenajeó este lunes con una recepción institucional en el Ayuntamiento. "Hace meses que veníamos hablando para que viniera porque es una persona que merece estar aquí", empezó Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.

Albiol explicó que Manolo "es una persona que ha tenido una gran relación con Badalona, tanto a nivel deportivo como profesional". Tras más de diez años en el CF Badalona, pasando desde el fútbol base hasta el primer equipo, ahora triunfa en el RCD Espanyol. "Ha conseguido ser el entrenador de un equipo de Primera División, que ahora está en posiciones europeas. Empezó desde la base para llegar al máximo. Merece este reconocimiento", señaló el alcalde.

El Ayuntamiento de Badalona le entregó a Manolo González una tabla de bronce "por la marca que ha dejado en la ciudad". Para Xavier García Albiol, un merecido homenaje a "una persona que es franca, abierta y dice las cosas como las siente; todo un ejemplo para todas las personas que están empezando en cualquier ámbito de la vida".

Por su parte, Manolo González agradeció este reconocimiento a una ciudad que "me ayudó a ser mejor persona" y un club que "marcó una época a nivel profesional". De hecho, el técnico gallego indicó que "gracias a esta etapa estoy donde estoy". "Tras un trayecto duro he llegado a Primera, es un reconocimiento que nunca hubiera imaginado", admitió. Además, se atrevió a pronosticar que "celebraremos algo todavía mejor".

Preguntado por la receta del éxito, el técnico perico señaló que "te tienes que formar cada día, no tienes que dejar de aprender, no pensar que lo sabes todo y, sobre todo, no cambiar el tipo de persona que eres". "Pienso que esto son valores que hoy en día no se estilan, pero yo es de lo que estoy más orgulloso. Soy la misma persona de hace 20 años", agregó.

Manolo, que recuerda su etapa en el Badalona "con mucho cariño porque estuve muy a gusto", reconoció que "es un día bonito con mucha gente que quieres y que con la que has vivido momentos importantes en tu vida".

Manolo González, en el reconocimiento en el Ayuntamiento de Badalona / Ayuntamiento de Badalona

También se pronunció acerca el tropiezo del Espanyol ante el Villarreal: "La derrota nunca llega en un buen momento. Nosotros somos exigentes y este año queremos que el equipo esté el más arriba posible, queremos ganar siempre. Somos conscientes de que cuesta mucho que nos ganen, el equipo está en un buen momento y tenemos que continuar de la misma manera, con la cabeza en su sitio y trabajando".

Por último, Manolo González fue cuestionado por la posibilidad de fichar en el próximo mercado de fichajes. "Yo pienso que lo más importante que tiene el club en estos momentos es que se recuperen Carlos Mira (fotógrafo) y Fran Garagarza (director deportivo), esto es lo verdaderamente importante", apostilló.