Manolo González: "Me veo con fuerzas, y tanto, sin ningún tipo de duda, estoy fuerte"

Manolo González está "preocupado" porque el equipo no gana y porque "con poca cosa te hacen daño", pero el técnico perico aseguró tras caer ante el Rayo que "honestamente, el fútbol no está siendo justo" con el Espanyol. Eso sí, dejó muy claro que se ve "con fuerzas" para sacar la situación adelante: "Y tanto que sí, estoy fuerte".

En declaraciones a Movistar+, el preparador blanquiazul dijo estar "muy fastidiado por el partido". "Lo hemos tenido para ganarlo. Y lo hemos perdido en el 88' y encima en una acción de ataque nuestra, que hemos permitido correr al rival. Y ahí lo hemos perdido", valoró.

Lamentó Manolo el penalti fallado por Kike García, pero sobre todo un mal remate de Pere Milla solo al segundo palo sin portero: "Tampoco hemos pasado grandes apuros, y en la segunda han tenido dos situaciones de cabeza. Pero tú tienes un penalti y la acción de córner de Pere Milla que es para... Son situaciones en las que tienes que ganar el partido y se nos ha escapado".

El Espanyol está ya a cinco puntos del descenso y encadena 15 jornadas sin ganar, lo que indica que algo falla: "Te deja fastidiado, porque es mucho tiempo sin ganar. Honestamente, el fútbol no está siendo justo con nosotros, pero es lo que hay. Cuando llevas tanto tiempo sin ganar, en algo estás fallando, está claro. Toca revertir la situación el lunes, a ganar como sea...".

Una final... con fuerzas

Y es que vivirá el conjunto perico el lunes una nueva final por la permanencia, recibiendo en casa a un Levante que parecía desahuciado pero que, de ganar al Espanyol, se colocaría tan solo tres puntos por detrás: "Ahora son todos importantes, el lunes no podemos fallar. Se le puede llamar final, pero es un partido importante".

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Ya en rueda de prensa, Manolo González fue preguntado por si se ve con fuerzas para sacar adelante la situación: "Sí, y tanto que sí, y tanto que sí, sin ningún tipo de duda. Estoy fuerte, esto lo sacamos seguro. Lógicamente hay que trabajar, apretar los dientes como animales el lunes, pero el equipo logrará el objetivo".