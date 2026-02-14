Manolo González: "Nosotros no vamos a ser la Holanda de Cruyff o el Brasil de los 70, pero sí tenemos que volver a ser competitivos"

El Espanyol frenó la sangría de derrotas, pero se le escapó la victoria contra el Celta de Vigo en el tiempo añadido. Tras el duelo, Manolo González valoró en rueda de prensa el partido como "complicado" después de sumar tan solo un punto.

"Pienso que hemos empezado bien, correctos. A partir de aquí nos hemos empezado a equivocar. Cuando te equivocas, el Celta te encuentra. La segunda parte fue bastante mejor a partir de los cambios, pero necesitamos recuperar las sensaciones defensivas que teníamos. Es positivo que el equipo sume después de una serie de derrotas", señaló.

"Me preocupan las sensaciones. El juego ya no es un tema de balón. En la primera vuelta atacábamos bien y ahora no estamos siendo fuertes. Para recuperar las sensaciones hay que defender bien. No es un tema de no querer, pero la ansiedad te lleva a ir a acciones que no debes ir. No es un tema de no correr, sino de estructura y orden. Y allí entro yo y debo recuperarlo", agregó.

Preguntado por su ímpetu al celebrar el segundo tanto, el técnico gallego explicó que lo hizo para "animar al público para que nos ayudaran, que la gente se enganchara". "Sabíamos que cuando la confianza no es la de hace un mes, hay que intentar animar. Cuando perdemos, no lo pasamos bien. No soy una persona a la que le guste perder y he dejado ir un poco la rabia", expuso.

Sin lugar a dudas, los cambios han sido fundamentales para que el Espanyol pudiera sumar al menos un punto. "Los cambios han entrado bien y nos han dado mucho. Nos han ayudado y nos han dado fuerza", apuntó Manolo.

El entrenador perico insistió en volver a ver la mejor versión defensiva para volver a sacar adelante los partidos. "No vamos a ser la Holanda de Cruyff o el Brasil de los 70, pero si hemos sido un equipo competitivo durante todo el 2025. Después puedes ganar o perder, pero hay que volver a eso", afirmó.