Manolo González: "La hemos cagado; estoy fastidiado, frustrado y cabreado"

Tres meses sin ganar, 12 jornadas consecutivas sin sumar los tres puntos y un calendario para nada beneficioso con tres salidas seguidas. Eso es lo que le espera al Espanyol tras la derrota este sábado frente al Getafe. Pero Manolo González sigue siendo optimista en corregir los errores y que el buen juego de las últimas jornadas termine transformándose en puntos.

Porque lo vivido en el RCDE Stadium este sábado rozó el surrealismo: "Es jodido de explicar. Si vas al tema futbolístico el equipo ha hecho una cosa muy mal, defender la pelota parada, que nos ha costado el partido hoy. Pero hemos generado ocasiones para llevarnos el partido. Luego remontar es complicado, las hemos tenido y no hemos podido. A nivel futbolístico estoy muy contento, pero a nivel defensivo...", valoró el técnico tras el encuentro.

En rueda de prensa, Manolo también analizó el nivel del arbitraje, aunque después de perder no quería excusas: "La jugada de la mano o el fuera de juego del 1-0 que es extraño... Hablando perdiendo parece que me justifico. Y no. Hemos hecho muchas cosas para ganar y una para no ganar, y es la que ha valido. La hemos cagado en ese aspecto, me toca mucho las narices. Pierdes un partido que no debes de perder por dos errores tuyos".

Manolo González, entrenador del RCD Espanyol / Dani Barbeito

El calendario no permite ser del todo optimistas en poder darle la vuelta a la situación. Pero Manolo se muestra confiado: "Vas cayendo posiciones. Y sobre todo, más que eso, hay que tener cabeza los que estamos dentro. Estar jodidos, pero ser positivos y ganar partidos. El calendario es complicado, pero es que cualquier partido lo es. Ahora hay que afrontar el siguiente sin hacer nada mal como hemos hecho hoy".

"Ponerse las pilas"

Insistió el gallego, eso sí, en que para nada está desesperado con la situación: "Desesperándonos no vamos a conseguir nada. Desesperado no, estoy fastidiado, frustrado y cabreado".

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"No quiero excusarme con el arbitraje. Me fastidia que casi sin que te tiren a puerta te metan dos goles. Quedarnos con diez en los partidos es culpa nuestra, no de los árbitros. Los dos goles de hoy no son culpa del árbitro, es culpa nuestra. Lo que pasa en el campo lo veis todos, aquí no veo a nadie que sea ciego. A partir de ahí hay cosas que me cabrean mucho como los goles de hoy. No vale de nada llorar, no vale poner excusas, hay que ponerse las pilas, el primero yo", concluyó el técnico perico.