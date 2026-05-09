Manolo González: "No hay otra receta que seguir"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, señaló este sábado tras la derrota de su equipo en el campo del Sevilla (2-1), que les deja con sólo dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso a falta de tres jornadas para que concluya LaLiga, que “hay que pelear y seguir luchando, no hay otra receta”.

El preparador gallego, que tiene al equipo sin ganar en lo que va de 2026, subrayó que “son muchos partidos que haces las cosas bien y no te está dando para ganar”, como pasó en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde “el partido estaba controlado y no se estaba sufriendo”.

Manolo González añadió al respecto que “el equipo ha competido bien todo el partido, quitando los primeros minutos. No ha habido mucho peligro del Sevilla, pero en dos acciones muy evitables llegan los goles”, y precisó que “quedan tres partidos” y que dependen de ellos para mantenerse en Primera División y “eso es lo bueno”, dijo.

Sobre el 0-1 en los inicios de la segunda parte y el planteamiento del equipo tras ese resultado, explicó que querían “seguir apretando, que no crearan juego y pudieran llegar”.

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“En el primer gol sale el central conduciendo y el segundo gol es tremendo. Es saque de banda, Omar El Hilali interrumpe el saque pero sacan con el pie y en esa acción viene el gol de Akor Adams”, se quejó el técnico del Espanyol.