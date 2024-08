Manolo González: "Hay que ir a morder y salir a ganar desde la jornada uno"

El Espanyol afronta el próximo lunes el estreno en LaLiga ante el Valladolid, donde buscarán empezar el campeonato liguero de la mejor forma posible. "Hay que ir a morder y salir a ganar desde la jornada uno", señaló Manolo González en referencia al duelo ante los pucelanos.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico 'perico' analizó cómo llega su equipo a la primera jornada de Liga y afirmó que en su plantilla "no se puede relajar ni el Tato".

COMPETENCIA EN LA PLANTILLA

En este sentido, Manolo subrayó que el bloque presenta "competencia" interna, algo, en su opinión, "primordial para que el jugador se exija". El conjunto periquito, avanzó el preparador, saldrá "a muerte" en el siguiente encuentro del campeonato.

Por otra parte, el entrenador gallego reconoció que el equipo debe "afinar un poco más" en las acciones en la portería contraria. Sin embargo, no se mostró preocupado por el rendimiento realizado en los amistosos: "La pretemporada es engañosa, tanto si es muy buena como si es muy mala. Daremos un paso adelante seguro".

EL OBJETIVO DEL ESPANYOL

Respecto a los objetivos del curso 2024-25, el entrenador insistió en que tras un ascenso complejo, el Espanyol ha vuelto "donde debe estar" y en esta campaña "debe seguir donde se merece, que es en Primera División".

En cuanto al partido frente al Valladolid, el responsable del banquillo explicó que más allá de analizar al rival, sus futbolistas deben hacer "su partido". "Hay que tener una identidad, que el equipo contra el que vayamos a jugar se preocupe de nosotros. Queremos ser protagonistas y tener el balón lo máximo posible", añadió.

LLEGA KUMBULLA... ¿SALE JOAN GARCÍA?

Preguntado por el fichaje del central albanés Marash Kumbulla, el entrenador blanquiazul explicó que se trata de una incorporación "muy importante". "Íbamos un pelín justos en esa posición y su llegada nos permite jugar con línea de cuatro o de tres. Tiene buen nivel y es una muy buena noticia", comentó.

Sobre el futuro del portero Joan García, reciente medalla de oro en los Juegos de París y uno de los activos más claros del Espanyol en este mercado, Manolo González auguró que "no saldrá" a no ser que surja "una situación en la que el club no pueda hacer nada".