RCD ESPANYOL
Manolo González: "Hay gente a la que le duele que el Espanyol esté bien"
El entrenador del equipo perico analizó el triunfo de los suyos (2-1) ante el Sevilla en casa
Frontal y sincero, como suele ser, Manolo González valoró el triunfo de su RCD Espanyol ante el Sevilla con cautela. Porque son tres puntos importantes para cortar la la racha de dos derrotas seguidas, pero porque no tuvieron el mejor partido los suyos ante un cuadro hispalense que les puso en problemas.
"Hemos seguido el plan de partido los primeros 20' ante un equipo muy físico, pero nos hemos comenzado a equivocar, mérito del Sevilla, con perdidas sin sentido. En positivo, no fue el mejor día, pero nos llevamos la victoria. El problema es cuando comienzas bien, no marcas y pierdes confianza", puntualizó el gallego.
"Al final, nos dejamos presionar y nos apretaron bien. Pero, cuando eso pasa, tienes que mantenerte en el partido, al final siempre tienes una opción. Hay que aprender, también, a ganar así. Es mérito de los jugadores", comentó Manolo González, que aprovechó también para dejar un recado a los que esperan la caída de los suyos, bien afianzados en el top 6.
"Parece que haya gente que le duela que el Espanyol esté bien. Que le toca los coj... o le sabe mal. Por desgracia para ellos, el Espanyol está en un momento insitucional muy bueno, de socios y afición de los mejores en mucho tiempo, y deportivamente bien clasificados. Podemos tener un míster más guapo... pero bueno, que lo vayan a buscar. Hay gente que siempre busca el factor negativo", comentó Manolo.
