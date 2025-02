Manolo González: "Hay que erradicar el racismo y la violencia del fútbol"

Manolo González compareció en rueda de prensa tras el empate ante el Athletic, donde analizó el partido, lamentó el gol rival tras un saque de esquina y se pronunció sobre los insultos racistas sufridos por Maroan.

El técnico perico se mostró satisfecho con el punto, pese a haber estado cerca de ganar: "Lo hemos tenido muy cerca para llevarnos los tres puntos, pero sumar es importante, no como nos pasó en los partidos aquí ante el Sevilla, Villarreal o Real. El equipo ha hecho un trabajo muy bueno, lástima del gol de córner que viene tras un rebote. Mirando estadísticas, creo que, junto al Mallorca, este ha sido el partido en el que el Athletic menos ha generado fuera de casa. El equipo ha estado bien, una lástima el empate, pero estoy contento".

"Desde nuestro gol hasta el suyo, hemos tenido momentos buenos. Hemos puesto gente atrás para reforzar las ayudas, quizás habría que haberlo hecho antes", analizó Manolo sobre los cambios. "El gol suyo llega a balón parado, que hasta entonces lo habíamos defendido muy bien. Y por culpa de un rebote...", añadía, lamentándose, el gallego.

Roberto y Joan García

Preguntado por el gol de Roberto, Manolo elogió a su delantero: "Unai tiene buen juego de pies, a veces arriesga, Roberto ha creído y ha ido a muerte. Es mérito del jugador, por creer e ir a presionar. Hemos igualado a un equipo físicamente superior, muy superior". También tuvo palabras para Joan García, en un día en el que De la Fuente le siguió desde la grada: "No sé si irá a la selección. A mí me encantaría que fuera. Si fuese por mí lo llevo a caballito".

El entrenador blanquiazul, que cree que "el equipo puede ganar a cualquiera", aseguró que ahora "hay que dar ese paso fuera de casa", comenzando por Mendizorroza.

Insultos racistas

Preguntado por los insultos racistas a Maroan, Manolo aseguró que "no representan a la afición. Para mí es la mejor afición de Primera, y esos insultos no la representan. Hay cosas en un campo difíciles de controlar, pero eso no quiere decir que la afición sea mala. Hay que erradicar el racismo y todo tipo de violencia en el fútbol".