Manolo González, antes del Espanyol - Getafe: "No hay que buscar excusas aunque sean obvias, hay que volver a ganar"

El Espanyol se mide este sábado al Getafe con el objetivo de sumar la primera victoria del año. El enfrentamiento llega marcado por un clima enrarecido por los últimos arbitrajes vividos por el conjunto blanquiazul. Sin embargo, Manolo González prefiere pasar página y mirar hacia delante con el convencimiento de volver a ganar de una vez por todas.

"En la vida hay que mirar adelante. Lo de Mallorca ya no tiene remedio. Al equipo le fastidió porque teníamos el partido bastante controlado hasta la expulsión y el empate. Darle vueltas no tiene sentido. Estamos fuertes, con ganas de ganar. Pienso que merecemos más en esta segunda vuelta, pero en el fútbol y en la vida las cosas vienen como vienen", manifestó en rueda de prensa.

"Dentro intentamos ser fuertes, competir y pasar por encima de las adversidades. Desde el cuerpo técnico lo vemos, pero no podemos controlarlo. No hay que buscar excusas aunque sean obvias, hay que volver a ganar. Veo al equipo mentalizado, no se ha caído en ningún momento", agregó.

Asimismo, Manolo González indicó el camino para volver a sumar los tres puntos: "Hay que trabajar y entrenar. En una situación como la que tenemos ahora, que me ha pasado en otras categorías, la única solución es trabajar, que veas al jugador convencido de lo que hace. La palabra ganar no nos la hemos quitado nunca de la cabeza. Hay que insistir, trabajar y que el equipo no se caiga a nivel mental y futbolístico, que no ha pasado".

Preguntado por su momento personal, el técnico gallego también afirmó que "soy una persona que a nivel de fuerza mental, persistencia, aguantar y luchar no tengo problema". "Intento analizar todo desde la objetividad. Hemos tenido partidos malos y buenos. No hay que ponerse nerviosos ni volvernos locos. Dentro de la normalidad hay que ganar, que quizás sucede el día que menos lo mereces. Son muchos años entrenando, que hacen que hayas pasado estas situaciones. Es fútbol, te juegas tu trabajo igual y las hemos sacado adelante", explicó.

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Además, destacó la importancia de afrontar el parón ya con 40 puntos: "Llegar con 40 puntos es importante porque virtualmente te da la salvación y te vas al parón más tranquilo. Es volver a ganar, volver a sentirnos como en la primera vuelta. La afición con el equipo está contenta a nivel de trabajo, pero decepcionada por los resultados".