Manolo González: "No habrá relajación"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, afirmó este domingo que "no habrá relajación" esta temporada por los perfiles de futbolistas que tiene su plantilla, con "hambre y ganas de hacer un buen año". El preparador, en la rueda de prensa previa al partido de este lunes contra el Mallorca, insistió en que en este curso se persigue la "estabilidad" y confía en mantener la buena dinámica mañana tras sumar siete puntos de nueve posibles.

González añadió que su equipo está "volando ahora mismo". "El grupo se entrena a un nivel tremendo. Puede perder o ganar, pero compite y el esfuerzo es innegociable. Cuando hay competencia, para el entrenador es mucho más fácil", analizó. El técnico aseguró que el Espanyol llega en un gran momento al encuentro: "Se respira tranquilidad. Llegamos bien y con ganas. Estamos a gusto, confiados y fuertes. Es un buen momento, sabiendo que es complicado ganar cada partido".

González avanzó que tiene la alineación "bastante clara" y se mostró convencido de que las últimas incorporaciones del mercado de fichajes sumarán. "Se trata de que se adapten lo más rápido posible y que cojan la dinámica", señaló.

Manolo no se fía del Mallorca

Respecto al Mallorca, afirmó que es un rival con una gran repertorio: "Domina bien el balón parado, es capaz de tener combinación, y juego, está muy trabajado y tiene muchos registros. Es un partido muy, muy difícil". El entrenador del conjunto blanquiazul restó importancia a la situación del cuadro balear en la clasificación, penúltimo. "Es irreal. Ha jugado contra el Madrid y contra el Barcelona. Nos viene un encuentro duro. El Mallorca tiene capacidad para hacerte daño de muchas maneras", destacó.