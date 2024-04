Manolo González: "Me gustaría seguir en el Espanyol"

Cada vez queda menos margen, aunque Manolo González sigue convencido de que su RCD Espanyol acabará llevándose el gato al agua consiguiendo el ascenso de categoría. El técnico espanyolista ha sido entrevistado por RAC 1 en una entrevista en la que ha abordado distintos temas de la actualidad espanyolista a escasas semanas de que acabe el campeonato.

El entrenador se ha mostrado tranquilo con la dinámica que lleva el equipo a pesar del último empate contra el Andorra: “Estoy confiado en poder tirar adelante la situación. Me ha sorprendido el cariño de la gente, hace dos días era entrenador de Segunda RFEF, ahora te dan ese cariño... la gente conmigo se ha portado muy bien".

Manolo tiene claro cómo quiere que juegue su equipo para conseguir el ascenso: "Yo quiero un equipo que apriete arriba, que sea agresivo, aunque has de tener los jugadores adecuados para hacerlo. Creo que es mejor defender arriba, tener situaciones intermedias para defender la pelota lejana...”.

Sobre las recientes decisiones arbitrales que han provocado su enfado, Manolo ha sido claro: "El problema principal es que no han jugado al fútbol. A principio de temporada hicieron una reunión diciendo que iban a tener más trato con el banquillo. Hay cosas que no tienen sentido en el arbitraje. El VAR si es para que sea todo más justo bien; sin embargo, me quejo es de que te puedes equivocar, pero no entiendo los criterios, es lo que quema mucho a los jugadores y los entrenadores”.

El entrenador no esconde su deseo de continuar en el Espanyol: “Me gustaría seguir, al acabar la temporada acabo mi contrato. Si el equipo ha cumplido los objetivos yo no seré un obstáculo, si viene otro técnico seguiré hablando bien del Espanyol. No puse ninguna cláusula, yo no miro para mí sino para el Espanyol".