Manolo González: "Nos gustaría que nos reconocieran algo"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado tras vencer al Rayo Vallecano en el RCDE Stadium (1-0) que han "ganado a un pedazo de equipo, que está jugando en Europa por méritos propios, bien trabajado y con buenos jugadores".

El técnico, en rueda de prensa, se ha mostrado "muy contento por los jugadores", pero ha confesado tener una "sensación agridulce": "Si perdemos contra el Getafe volverá a pasar lo mismo que pasa cada vez que perdemos un encuentro. Llega un momento que cansa. Es nuestro trabajo, pero nos gustaría que nos reconocieran algo".

González ha comentado que no es "Fabio Capello" y ha deslizado que se reconocerían "más las cosas" si fuera así "porque tiene nombre y una trayectoria". En este sentido, el entrenador ha confesado que caer eliminado de la Copa del Rey contra el Atlético Baleares (un Segunda RFEF) el jueves (1-0) es "una cagada importantísima", pero ha instado a todos los estamentos del club a "disfrutar" del momento actual, tanto en el plano deportivo como institucional.

"Es un momento que para disfrutar de una puta vez del Espanyol. Llevamos años pasándolas putas y creo que es momento de que la gente disfrute y que esté orgullosa de estos jugadores. Seremos mejores o peores, pero nos dejamos la vida por este club", ha relatado el responsable del banquillo.

Preguntado por la actuación arbitral, el técnico ha asegurado que no puede "disculpar" el gol anulado a Kike García "porque no lo puedo entender, no tiene ninguna explicación". Además, ha añadido que si la jugada de Dolan es expulsión "cada partido de Primera División acabaría siendo uno de fútbol sala".

Respecto a las opciones europeas del Espanyol, Manolo González ha insistido en que queda "más de la mitad" de la competición y ha apostado por el partido a partido. "No toca. Si nos equivocamos y no competimos a este nivel ya sabemos por el otro día que podemos perder con cualquiera", ha analizado.