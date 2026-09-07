Manolo González, sobre el gol anulado a El Hilali: "Nadie lo entiende muy bien"

Manolo González terminó el encuentro ante el Sevilla en el RCDE Stadium con dudas sobre el criterio aplicado para anular el tanto de Omar El Hilali, una decisión que, a su juicio, resulta difícil de comprender. El técnico blanquiazul reconoció que llega un punto en el que “no sabemos muy bien qué es o no fuera de juego”.

En rueda de prensa, el entrenador del Espanyol explicó que la justificación recibida para invalidar el 1-0 fue que Marcos Fernández, situado en posición antirreglamentaria, "estaba en la trayectoria y ya está". El gallego lamentó que este tipo de acciones puedan interpretarse de manera diferente según el partido: "Pinta de un modo diferente de una semana a otra".

Para Manolo, la anulación del gol de Omar El Hilali tuvo incluso más impacto que el posterior 0-1 del Sevilla, obra de Stassin en el minuto 85. "Sí, porque es una jugada de mucho mérito de Javi Hernández, que saca un centro muy bien, y Omar llega muy bien. El partido se te pone de cara con el 1-0 y ellos ya se tienen que abrir", explicó.

El técnico también valoró la expulsión de Sangante en el minuto 58, una decisión que consideró acertada. “Es clara. Por mucho que toque el balón, toca al jugador, porque si no Roberto se queda delante del portero", argumentó.

Uno de los nombres propios del encuentro fue Marcos Fernández, autor del gol del empate en el minuto 98. Manolo González destacó su aportación y explicó que su entrada respondía a la intención de reforzar la presencia ofensiva del equipo: "Le hemos puesto por este motivo, queríamos dos delanteros. El cambio iba igual antes de la expulsión de Sangante. Queríamos más presencia en el área y Marcos te la puede dar", señaló.

Más allá de las decisiones arbitrales, el entrenador del Espanyol también realizó autocrítica sobre el juego de su equipo. Consideró que el conjunto blanquiazul tuvo "quizá demasiada calma" durante la primera mitad y reclamó una circulación de balón más rápida para conseguir mover al rival.

Noticias relacionadas

"La pelota debería haber ido más rápido. Pienso que deberíamos haber movido más rápido al rival", analizó. El técnico, además, señaló como una de las prioridades inmediatas corregir los problemas del equipo en la salida de balón. "Una cosa es querer jugar, ser un equipo que proponga y tener la pelota y otra es equivocarnos como hemos hecho hoy. Tengo bastante claro lo que hay que tocar a nivel ofensivo esta semana, ya", concluyó.