Manolo González: "El Girona tiene estabilidad y está creciendo; será complicadísimo"

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este jueves que el Girona, su próximo rival en el RCDE Stadium, tiene "estabilidad, una idea y está creciendo" y ha augurado que será un "partido complicadísimo".

González, en rueda de prensa en el estadio blanquiazul, ha destacado la labor del técnico visitante, Míchel, y de los dirigentes del Girona: "Es un trabajo del club y del entrenador. De pico y pala, ir mejorando semana a semana". El preparador ha aplaudido la confianza de la entidad gerundense en el proyecto.

El responsable del banquillo ha explicado que en España "siempre se corta por el mismo sitio", en referencia a los entrenadores: "Después se dice que la preparación física no es buena y cosas de este tipo. En pocos sitios se analizan las cosas desde el punto de vista futbolístico y no desde el punto de vista del entorno".

Por otra parte, el entrenador del Espanyol ha reconocido que existe "rivalidad entre los dos clubes" y ha concretado que el duelo tiene "un tono especial", pese a insistir en que nadie ha mirado estadísticas y que su objetivo es sumar los tres puntos. El cuadro periquito nunca ha ganado al Girona en su estadio.

Respecto al 4-1 en Montilivi de la temporada pasada, el técnico ha recordado que el encuentro fue "duro" para los que lo vivieron. De todas formas, ha afirmado que esa derrota puede servir de "motivación", pero no de "obsesión". González ha recalcado la necesidad de centrarse en "ganar" y en "saber jugar" el duelo.

Sobre el delantero Javi Puado, que ha sufrido recientemente una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, González le ha mandado "mucha fuerza". "Es una pena porque es un año bonito. Él sabe lo que es y va a volver fuerte. Queremos dedicarle la victoria, es lo que más nos gustaría", ha añadido.