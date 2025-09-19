Manolo González: "La gente se preocupa solo cuando perjudican a 2 equipos"

El Espanyol visita este sábado el Santiago Bernabéu tras un magnífico arranque liguero. Pese a este buen inicio, medirse al Real Madrid son palabras mayores. "Son partidos muy exigentes, muy complicado. Hay que saber jugar el partido, pero no hay momentos malos o buenos para jugar un partido así", expuso Manolo González en la rueda de prensa previa al choque.

Los pericos no ganan en el campo del Madrid desde 1996, aunque este dato no le dice nada al técnico blanquiazul: "La historia la hizo Cristóbal Colon, yo no creo en las estadísticas. Cada partido, cada año y cada entrenador es diferente. Es complicado, pero también es verdad que vamos a ir a competirles a muerte".

Una victoria en el Bernabéu alzaría al Espanyol hasta la primera posición. "Vamos muy motivados, después el potencial del rival te puede poner en tu sitio. Vamos confiados porque el equipo está bien y confiado. Si ganamos dependemos de lo que haga el Barça, pero queremos sacar algo positivo", apuntó Manolo al respecto.

Preguntado por si le preocupa la actuación arbitral por las fuertes presiones que está realizando el Madrid a este estamento, Manolo González volvió a incidir en que "a los árbitros hay que dejarlos tranquilos". "Unas veces se pueden equivocar a favor otras en contra. Creo en la buena fe, mientras no me demuestren lo contrario. Es una labor complicada que se la complicamos todavía más".

"Además, los clubes como nosotros parecemos un 'guisante' al lado de los demás porque la gente se preocupa solo cuando perjudican a 2 equipos. Cuando perjudican al Espanyol nadie se acuerda. Confío en que el arbitraje va a ser bueno. Si nos perjudican, me la tendré que envainar", agregó.

También se pronunció sobre la figura de Tyrhys Dolan: "Lo veo bien, muy adaptado a Barcelona y poco a poco mejor con el idioma. Es un jugador que nos puede ayudar y estamos muy contentos con su progresión".

Manolo González, victorioso con el Espanyol / Espanyol

En apenas dos años, Manolo ha cambiado la Segunda Federación con el filial perico a estar luchando por el liderato en Primera División. En ese sentido, el técnico gallego se mostró muy agradecido a Fran Garagarza, a su staff y a todas las personas que le han ayudado durante este trayecto.

Ir al Bernabéu ya no es un mal trago, ahora hay ilusión por intentar dar la sorpresa. Sobre el cambio de mentalidad, Manolo González indicó que "intentamos ser mejor día a día, ser ganadores y ya el rival te pondrá en tu lugar, pero hay que tener la mentalidad que nos hizo salvarnos la temporada pasada".