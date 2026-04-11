Manolo González: "Gavi nos gana un duelo de cabeza, es para cagarse"

Manolo González no daba crédito con los errores defensivos del Espanyol. El técnico perico lamentó la goleada en el Camp Nou y definió los goles azulgranas como "errores" del equipo y no "acciones de talento del rival".

El técnico gallego lamentó la falta de contundencia de la defensa: "Estás en el partido, estás metido. Tienes el partido donde querías, en el 80' dentro del partido. Y haciéndolo todo, encajamos tres goles... no cuento el cuarto, pero los tres goles no son acciones de talento, son acciones nuestras que no hemos sabido ganar".

Y quiso explicar su enfado con los goles encajados: "El primer gol viene de un córner que es una vergüenza y el segundo, Gavi nos gana un duelo de cabeza. Es para cagarse. Y después en el tercero pasa lo mismo, un duelo en el centro del campo la perdemos y acaba en gol".

Preguntado por si fue una oportunidad perdida, Manolo aseguró que vio "a los jugadores y están jodidos". "Calero me decía que es una vergüenza no ganar un duelo como ese. El equipo se va jodido, reforzado en algunos aspectos. Como en los cuatro partidos que hemos jugado contra ellos desde que estoy aquí, tengo la sensación de que hemos podido puntuar. Y en los cuatro te vas con cara de tonto porque no puntúas", explicó.

Sobre el poco margen con el descenso, Manolo aseguró no mirar la clasificación: "Se ha de ganar lo antes posible, toca ir a Vallecas a competir al máximo nivel. No hay que mirar otra cosa, con eso estaremos donde queremos, que es en Primera División".

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Finalmente, el técnico se pronunció sobre el rifirrafe entre Pol Lozano y los jugadores del Barça: "Pasa lo de siempre, cuando ganamos todos somos pistoleros, no hay más. En el 85' estamos más cerca del cementerio de Les Corts que en el Camp Nou, y en el 87' somos todos más valientes que la hostia. Ya está, no hay más. Cuando pierdes te la tienes que comer, cuando te vacilan cuando pierdes te la tienes que comer. Toca tragar".